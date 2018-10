V obci Vištuk začal vyrastať stredoškolský kampus

Okrem školských budov, laboratórií a umeleckých priestorov bude súčasťou areálu aj študentský internát a učiteľské byty. Nebude chýbať ani telocvičňa a vonkajšie športoviská.

Bratislava/Vištuk 11. októbra (TASR) - Medzinárodná stredná internátna škola Leaf Academy sa pustila v treťom roku svojej existencie do výstavby svojho budúceho kampusu. Areál sa bude nachádzať v obci Vištuk v okrese Pezinok. Nový kampus v jeho prvej fáze poskytne na 94.000 metroch štvorcových priestor na štúdium a život 400 študentom a tiež učiteľom, ich rodinám a ostatným zamestnancom školy. TASR o tom informoval Martin Procházka z Leaf Academy.



"Som hrdý na to, že po rokoch prípravy projektu začíname stavať. Priestor nášho budúceho kampusu nás o ďalší kus priblíži k splneniu našich cieľov. Poslaním Leaf Academy je pomáhať mladým ľuďom z rozmanitého socioekonomického prostredia s objavovaním ich skutočného potenciálu, aby sa mohli stať budúcimi lídrami v našom regióne," uviedol riaditeľ Leaf Academy Matej Sapák. Kampus bude v sebe spájať priestor na vzdelávanie, šport, bývanie a študentské aktivity.



Okrem školských budov, laboratórií a umeleckých priestorov bude súčasťou areálu aj študentský internát a učiteľské byty. Nebude chýbať ani telocvičňa, vonkajšie športoviská, knižnica a lekárska ambulancia. "Realizáciou tohto projektu obec získava silného partnera do budúcich vzájomne výhodných projektov, čo môže byť pre našu obec veľkým rozvojovým impulzom, prinesie to ľuďom prácu, nové možnosti realizácie a mladým možnosť rozšíriť si obzory," dodal starosta obce Ľubomír Jelínek.