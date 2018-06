V okolí nelegálnej skládky v Biskupiciach preveria podzemné vody

S touto skládkou je spájaná firma Vassal EKO. Jej areál sa totiž nachádza v tesnej blízkosti.

Bratislava 20. júna (TASR) – V tesnej blízkosti rozsiahlej nelegálnej skládky odpadu pri Lieskovskej ceste v bratislavských Podunajských Biskupiciach preveria podzemné vody. Výskum spolu s geodetickým zameraním skládky si objednala Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS). O súčinnosť ju požiadal Okresný úrad Bratislava. Pre TASR to potvrdil predseda Dozornej rady BVS Radovan Jenčík.



Geodeti v sprievode polície prišli prvýkrát na miesto v stredu. "Zameriavajú rozlohu, výšku a objem skládky. Okresný úrad potrebuje vyčísliť škody spôsobené nelegálnou skládkou a BVS potrebuje vypočítať objemy dažďovej vody, ktorá preteká cez túto skládku, lebo tie sa stávajú odpadovými vodami a potrebujeme vedieť, aké sú to množstvá," priblížil pre TASR Jenčík. Ak sa dostáva odpadová voda zo skládky do spodných vôd, BVS potrebuje zistiť, koľko jej je a následne bude pracovať s dátami. Nelegálna skládka sa totiž nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov.



S touto skládkou je spájaná firma Vassal EKO. Jej areál sa totiž nachádza v tesnej blízkosti. Spoločnosť sa však od skládky dištancuje a tvrdí, že nie je na jej pozemkoch. Napriek tomu deklaruje, že ju najneskôr do roku 2021 odstráni. Na jej mieste chce totiž vybudovať recyklačné centrum. Okresný úrad Bratislava oponuje, že skládka vznikla až po začatí činnosti spoločnosti Vassal EKO v danej lokalite, čo podľa úradu preukazujú aj satelitné snímky a ortofotomapy. Podľa úradu neobstoja ani argumenty o starej environmentálnej záťaži.



S prípadom Vassal EKO súvisí aj minulotýždňové zadržanie a obvinenie z korupcie dvoch policajtov a dvoch civilných osôb, ktoré sú vo vedení firmy.