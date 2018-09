DOPRAVA KOLABUJE: V bratislavskom tuneli Sitina sa zrazili štyri autá

V tuneli je uzatvorený ľavý jazdný pruh a vodiči sa v kolóne zdržia približne hodinu.

Bratislava 25. septembra (TASR) – V okolí tunela Sitina smerom na bratislavskú Petržalku sa tvoria kolóny. Dôvodom je dopravná nehoda. Podľa Zelenej vlny RTVS sa v tuneli zrazili štyri autá. V tuneli je uzatvorený ľavý jazdný pruh a vodiči sa v kolóne zdržia približne hodinu.



Vodiči musia byť trpezliví aj na Karloveskej ulici v smere do centra, blokovaný je tu jeden jazdný pruh. So zdržaním je potrebné rátať aj v okolí Prístavného mosta. Kolóny sa tvoria aj na Devínskej ceste v smere z Devína, zdržanie je približne 20 minút.



Nehoda sa stala aj na Búdkovej ulici pri obratisku trolejbusov v smere do centra, blokovaný je jeden pruh, informuje Zelená vlna.