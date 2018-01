Cez víkend sa zabavíte v Rimavskosobotskom okrese v týchto strediskách

Mimo prevádzky zostávajú v okrese ďalšie dve strediská pri Tisovci, Rejkovo a Bánovo.

Rimavská Sobota 19. januára (TASR) – Lyžiari z Rimavskosobotského okresu a okolia budú môcť počas nadchádzajúceho víkendu využiť dve lyžiarske strediská – Skorušina pri Klenovci a Zbojská neďaleko Tisovca. Ako pre TASR uviedli ich prevádzkovatelia, výrazne im pomohlo sneženie, ktoré región zasiahlo v posledných dňoch.



Stredisko Ski Skorušina síce nemá k dispozícii snežné delá a je plne odkázané na prírodný sneh, podľa slov jeho konateľa Jána Sihelského im však počasie prialo a sezónu otvorili už v polovici decembra. "Na vlekoch sme síce mali problém s prevodovkou, ale už je to minulosť, podarilo sa nám ich opraviť. Teraz nám napadol nám nový sneh, máme ho celkovo okolo 20 centimetrov," povedal Sihelský s tým, že cez víkend budú určite v prevádzke.



Na Skorušine sa nachádzajú dva na seba nadväzujúce vleky s celkovou dĺžkou okolo 1300 metrov a návštevníkom sú k dispozícii ľahké aj stredne ťažké zjazdovky. Práve prírodný sneh považujú podľa Sihelského mnohí návštevníci za výhodu, pretože sa im na ňom lyžuje lepšie ako na technickom.



Druhým strediskom je ADA Zbojská, ktoré počas aktuálnej zimnej sezóny pre nevhodné poveternostné podmienky ešte nebolo v prevádzke. "Máme svah na južnej strane, bolo teplo a sneh bol mäkký. Teraz to však vyzerá oveľa lepšie a s veľkou pravdepodobnosťou zajtra otvoríme," uviedol konateľ Miloš Alberty.



V stredisku s približne 300-metrovou zjazdovkou síce majú aj snežné delá, podľa Albertyho však vždy treba zvážiť ich použitie z ekonomického hľadiska. "Výroba umelého snehu je finančne náročná a je otázne, či príde dostatok návštevníkov, aby sa to oplatilo," vysvetlil.



Mimo prevádzky zostávajú v okrese ďalšie dve strediská pri Tisovci, Rejkovo a Bánovo. "Sme odkázaní na prírodný sneh a hoci včera nasnežilo, je to stále málo," konštatoval Róbert Boháčik, tajomník Ski klubu Tisovec.



V minulosti v okrese fungoval ešte jeden lyžiarsky vlek pri obci Krokava, ktorá sa nachádza v horách nad mestom Hnúšťa. Už viacero rokov je však mimo prevádzky.