V okrese Rožňava našli nezvestnú Maďarku s dieťaťom

Dlhá Ves 24. októbra (TASR) – V oblasti Slovenského krasu v Rožňavskom okrese sa v utorok večer (23. 10.) stratila 32-ročná maďarská turistka s trojročnou dcérou. Príbuzní s ňou stratili spojenie o 18.00 h. Pátranie po dvojici nezvestných viedli polícia vrátane psovoda so služobným psom, ako aj príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).



"Krátko pred 1.00 h bola nezvestná žena s dieťaťom nájdená v jednom z penziónov v obci Dlhá Ves, kde bola ubytovaná a kde ju okoloidúci vodič odviezol po tom, čo ju vyčerpanú našiel na okraji cesty smerom na obec Plešivec," informovala v stredu košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



O spoluprácu pri pátraní požiadali v utorok policajtov ich maďarskí kolegovia. Nezvestné osoby sa mali pohybovať peši alebo na osobnom aute značky Peugeot v smere od hraničného priechodu Aggteleg k Domici v Rožňavskom okrese. "Policajné hliadky spozorovali vozidlo bez posádky zaparkované na poľnej ceste pred Domicou a prehľadali priľahlý les, zvaný Čertova diera, a blízke okolie," uviedla Mésarová. Následne ženu s dieťaťom našli v penzióne.



Maďarka pri turistickej vychádzke stratila smer a prešla zhruba desať kilometrov lesným porastom až do obce Čoltovo. Peši sa vybrala až do Plešivca, pričom sa jej vybil mobil.