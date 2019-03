V okrese Senica zvíťazila Z. Čaputová v 30 z 31 obcí a miest

Volebná účasť v okrese Senica dosiahla 49,66 percenta, najväčšia bola v obci Rovensko (67,42 percenta).

Senica 18. marca (TASR) - V prvom kole prezidentských volieb vyhrala v 30 z 31 obcí a miest okresu Senica Zuzana Čaputová, v obci Koválov zvíťazil Marian Kotleba. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov prvého kola, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



V 31 obciach a mestách okresu sa na prvých dvoch priečkach objavili mená iba troch kandidátov. Až v 28 obciach a mestách obsadil druhú priečku Maroš Šefčovič, vo dvoch prípadoch to bol Kotleba a raz to bola Čaputová.



Najväčší podiel mala víťazná kandidátka v najväčšej obci okresu Kúty, v ktorej bola vysoká účasť Slovákov žijúcich v zahraničí. Získala v nej 54,60 percenta. Nadpolovičnú väčšinu voličov získala aj v Osuskom (51,30 percenta) a presne 50 percent hlasov jej dali občania v Hradišti pod Vrátnom.



Šefčovič mal najviac hlasov v obciach Podbranč (34,2 percenta) a Prietrž (33,42 percenta), Kotleba uspel najmä v obci Kuklov, kde zvíťazil so ziskom 28,49 percenta. Na druhej priečke skončil v Štefanove (20,44 percenta) a v Borskom Mikuláši (17,18 percenta).



Volebná účasť v okrese Senica dosiahla 49,66 percenta, najväčšia bola v obci Rovensko (67,42 percenta), kde ani raz od roku 1999 neklesla účasť vo voľbách prezidenta pod 60 percent. Nad túto hranicu prišli voliť voliči aj v Častkove (65,33 percenta) a v Smrdákoch (63,82 percenta). Naopak, najnižšia účasť bola v Kuklove (28,75 percenta) a Osuskom (39,42 percenta).