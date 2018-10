V okrese Trebišov pribúdajú prípady osýpok

Ochorenia na osýpky začali v Trebišovskom okrese pribúdať od začiatku septembra 2018, pričom s veľkou pravdepodobnosťou boli zavlečené z okresu Michalovce.

Trebišov 17. októbra (TASR) - Epidémia osýpok v okresoch Michalovce a Sobrance je na ústupe, nárast ochorení však Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR aktuálne zaznamenal v okrese Trebišov. Informoval o tom v stredu hlavný hygienik SR Ján Mikas.



Ochorenia na osýpky začali v Trebišovskom okrese pribúdať od začiatku septembra 2018, pričom s veľkou pravdepodobnosťou boli zavlečené z okresu Michalovce. "Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Trebišove doteraz zaznamenal 19 prípadov ochorení na osýpky - 18 prípadov v meste Sečovce a jeden prípad v obci Hrčeľ, z toho 12 je laboratórne potvrdených a sedem pravdepodobných. Väčšina ochorení je zaznamenaná u detí do jedného roka života, ktoré ešte nedosiahli potrebný vek na povinné očkovanie proti tomuto ochoreniu," uviedol Mikas. Prípady osýpok začali v okrese výraznejšie pribúdať v októbri.



V ohnisku nákazy boli podľa hlavného hygienika okamžite zabezpečené potiepidemické opatrenia. RÚVZ v Trebišove ihneď vykonal epidemiologické vyšetrenie, identifikoval podozrivých z nákazy a každému bezodkladne doručil písomnú informáciu a odoslanie na lekársky dohľad. "Individuálnymi rozhodnutiami nariadil protiepidemické opatrenia pre vyše 400 osôb," konštatoval Mikas.



Rozhodnutiami vydanými verejnou vyhláškou boli nariadené protiepidemické opatrenia vzťahujúce sa na najviac exponovanú komunitu – pre obyvateľov ulice Nová v Sečovciach. Opatrenia boli zamerané okrem iného na vyhľadanie chorých na osýpky a očkovanie vnímavých osôb (nezaočkovaná alebo nedostatočne očkovaná populácia či populácia, ktorá neprekonala osýpky).



"RÚVZ so sídlom v Trebišove nariadil aj opatrenia pre exponované školské kolektívy na Novej ulici v Sečovciach. Ide o priebežnú dezinfekciu prostredia, zákaz organizovania a zúčastňovania sa na podujatiach, zákaz prijímania vnímavých detí do školských a predškolských kolektívov," doplnil hlavný hygienik.



Epidémia osýpok v okresoch Michalovce a Sobrance, naopak, výrazne ustupuje. Za viac ako 20 dní tam nepribudol nový prípad ochorenia. Ak v týchto dňoch neochorie nikto z ľudí, ktorí boli v kontakte s posledným chorým na osýpky, epidémiu možno podľa Mikasa považovať za ukončenú. Od začiatku mája bolo v uvedených okresoch evidovaných 446 prípadov osýpok, z toho 428 v okrese Michalovce a 18 v okrese Sobrance. V súvislosti s verejnými vyhláškami lekári zaočkovali 6076 ľudí, z toho 4648 detí. Osýpky sa začali šíriť začiatkom mája v obci Drahňov. Išlo o tri prípady ochorenia, ktoré boli importované z Veľkej Británie.