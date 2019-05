V okresoch Prešov a Sabinov majú voľby zatiaľ pokojný priebeh

V okresoch Prešov a Sabinov, ktoré tvoria jeden územný obvod, je 134 obcí, z toho v okrese Prešov 91 a v okrese Sabinov 43.

Prešov 25. mája (TASR) - Sobotné voľby do Európskeho parlamentu (EP) sú v okrese Prešov a Sabinov zatiaľ pokojné a plynulé. TASR to potvrdil zapisovateľ obvodnej volebnej komisie Ján Kmec.



"Zatiaľ nám nebolo hlásené žiadne narušenie priebehu volieb," povedal Kmec.



V okresoch Prešov a Sabinov, ktoré tvoria jeden územný obvod, je 134 obcí, z toho v okrese Prešov 91 a v okrese Sabinov 43. Celkový počet okrskových volebných komisií je 241, z toho v okrese Prešov 180 volebných okrskov a v okrese Sabinov 61 volebných okrskov. Najväčší počet volebných okrskov je v Prešove, konkrétne 80.



"Pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 bolo objednaných 185.000 kusov hlasovacích lístkov za každý kandidujúci politický subjekt, čo celkovo predstavuje 5.735.000 kusov hlasovacích lístkov. Jeden hlasovací lístok váži cca 2,2 gramu, teda celková váha, ktorú pracovníci okresného úradu rozdelili, zabalili a rozviezli na obce predstavuje 12 ton a 617 kilogramov. V uvedenej váhe nie sú započítané oznámenia o mieste a čase konania volieb, kartónové produkty, publikácie a ďalší volebný materiál," doplnil Kmec s tým, že voľby sa konajú vo všetkých obciach a mestách územného obvodu.