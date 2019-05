V okrsku na hriňovských lazoch prišiel prvý volič o 10. hodine

Podľa predsedníčky okrskovej volebnej komisie Kataríny Ďuricovej, okrsok na Raticovom vrchu je jedným z desiatich, ktoré zriadilo mesto Hriňová. Zapísaných je tam 216 voličov.

Hriňová 25. mája (TASR) - V okrsku číslo 3 v časti Raticov vrch na hriňovských lazoch privítala sedemčlenná volebná komisia prvého záujemcu o voľby do europarlamentu o desiatej hodine. Pani Katarína je zo Zvolena a keďže v tejto časti Podpoľania má chalupu, pre voľby si vybavila voličský preukaz.



"Voliť chodím stále. Mám záujem zúčastňovať sa na každých voľbách nevynímajúc tie do Európskeho parlamentu. Každé voľby vnímam nielen ako uplatnenie si svojho práva, ale do istej miery aj ako možnosť zmeniť veci okolo seba k lepšiemu," povedala pre TASR.



Podľa predsedníčky okrskovej volebnej komisie Kataríny Ďuricovej, okrsok na Raticovom vrchu je jedným z desiatich, ktoré zriadilo mesto Hriňová. Zapísaných je tam 216 voličov. Nachádza sa v súkromnej budove, ktorú ešte donedávna vlastnilo mesto a približne pred 15 rokmi sa tam ručne vyrábali sklenené vianočné ozdoby.