V oravskej časti TANAP-u spriechodňujú turistické chodníky

Habovka 7. júna (TASR) – Pri plánovaní túr v oravskej časti Tatranského národného parku (TANAP) by mali turisti zvýšiť ostražitosť. Pracovníci Ochranného obvodu Štátnych lesov (ŠL) TANAP-u Habovka tam v týchto dňoch pracujú na spriechodnení turistických chodníkov vo svojej pôsobnosti.



"Napriek kalamitnej situácii, ktorú spustila vetrová kalamita na Orave v roku 2014, pričom postupne prešla do podkôrnikovej, do otvorenia letnej turistickej sezóny budú turistické chodníky návštevníkom TANAP-u k dispozícii. I tak však žiadame turistov, aby boli pri prechádzaní po značkovaných chodníkoch opatrní, keďže v spracovávaní kalamity sa bude naďalej pokračovať aj počas letnej sezóny," informovala TASR koordinátorka vonkajšej komunikácie ŠL TANAP-u Martina Petránová.



Ostražití by mali byť aj turisti mieriaci na Sivý vrch a Bielu skalu od Hutianskeho sedla, ako aj do sedla Pálenica zo Zuberca, prípadne schádzajúci z hrebeňa týmito chodníkmi, keďže sa ocitnú v bezzásahovom území. Tu spracovanie kalamity nie je povolené a nachádzajú sa tam stojace suché stromy, ktoré môžu ohroziť ich bezpečnosť. "Toto upozornenie platí aj pre ostatné územie TANAP-u," uzavrela Petránová.



O prípadných obmedzeniach z dôvodu spracovania kalamity budú Štátne lesy TANAP-u priebežne informovať aj prostredníctvom www.lesytanap.sk a facebookovej stránky. Priamo v teréne na túto skutočnosť turistov upozornia informačné tabule.