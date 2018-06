V osade Rúbanka pri Muránskej Dlhej Lúke sa vyskytuje len 14 priezvisk

Osada Rúbanka je situovaná približne 1,5 kilometra od Muránskej Dlhej Lúky. Vznikla približne pred 50 rokmi.

Muránska Dlhá Lúka 6. júna (TASR) – Hoci v osade Rúbanka pri Muránskej Dlhej Lúke v okrese Revúca žije zhruba 450 ľudí, počet priezvisk tamojších obyvateľov nie je vysoký a dovedna ich je len 14, ak nerátame zdvojené varianty. Pre TASR to uviedla pedagogička miestnej základnej školy Monika Podolinská s tým, že sú medzi nimi typické rómske, ale aj slovenské priezviská.



„U nás nemáme až tak veľa priezvisk. Je to napríklad Puška, Muška, Radič, Berky, Žiga, Oláh či Grľák. Zaujímavosťou je, že v neďalekom Muráni sú Mušukovci, my tu máme spomínaných Muškovcov. Máme aj veľa Bartošovcov. Naopak, zvláštnosťou je priezvisko Pivník či Súkeník,“ načrtla Podolinská.



Väčšina priezvisk je podľa jej slov pôvodného domáceho pôvodu z Gemera. „Treba však povedať aj to, že samotná Muránska Dlhá Lúka mala len málo pôvodných Rómov. Veľa sa ich však sem prisťahovalo. Neviem, čím je pre nich Rúbanka taká lákavá, že odtiaľto prakticky nikto neodchádza a len sa sem sťahujú,“ podotkla pedagogička.



Niektoré priezviská sa v osade vyskytujú aj v dvoch variantoch, napríklad Žiga – Zsiga či Grľák – Grlák. „Čo sa týka ďalšieho priezviska v Rúbanke, Rusnák, je zaujímavé, že aj priamo v dedine žijú Rusnákovci, ktorí však nie sú Rómovia,“ dodala.



Osada Rúbanka je situovaná približne 1,5 kilometra od Muránskej Dlhej Lúky. Vznikla približne pred 50 rokmi. Na začiatku v nej žilo zhruba 40 obyvateľov, postupne sa rozrástla do dnešnej veľkosti. Od roku 2015 pri nej stojí nová kontajnerová škola, ktorá nahradila pôvodnú, kapacitne nepostačujúcu budovu školy v dedine.