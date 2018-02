V partizánskej nemocnici zrekonštruovali rádiodiagnostické pracovisko

Priestory, ktoré majú podľa zámeru zdravotníckeho zariadenia priniesť vyšší komfort pacientom i personálu, v piatok slávnostne odovzdali do užívania.

Partizánske 2. februára (TASR) - Nemocnica v Partizánskom má k dispozícii zrekonštruované rádiodiagnostické oddelenie i s novým röntgenovým prístrojom. Vynovené je i sonografické pracovisko. Priestory, ktoré majú podľa zámeru zdravotníckeho zariadenia priniesť vyšší komfort pacientom i personálu, v piatok slávnostne odovzdali do užívania.



"Nemocnica pokračuje v naštartovanej rekonštrukcii RTG oddelenia. V roku 2012 prebehla prvá fáza, dnešným dňom otvárame druhú fázu, ktorá pozostávala v zriadení nového pracoviska s primárne digitalizovaným röntgenom, ďalej v zriadení popisovní a nového centrálneho sonografu," uviedol riaditeľ nemocnice Michal Orihel.



Pacient touto investíciou podľa neho dostáva novú kvalitu, komfort a zároveň bezpečnosť, keďže ide o nové technológie, snímky majú inú kvalitu a sú umiestňované na takzvaný PACS systém, čím sú dostupné i pre iné zdravotnícke zariadenia. "Pacient je obslúžený na jednom mieste, kde sa zaeviduje a podstúpi vyšetrenia, ktoré sa týkajú RTG oddelenia," doplnil.



Rekonštrukcia si vyžiadala finančné prostriedky v celkovej výške 195.000 eur, kde 65.000 eur boli stavebné práce a 130.000 eur stál samotný röntgen, vyčíslil Orihel.



"To, že sa modernizovalo rádiodiagnostické oddelenie je dobrou správou nielen pre občanov mesta, ale celého regiónu. Teší ma, že v roku 80. výročia založenia mesta môžeme konštatovať, že nemocnica sa naďalej rozvíja a proces, ktorý sme odštartovali v roku 2011, súvisiaci so záchranou a stabilizáciou nemocnice sa nám podaril, čoho dôkazom je aj sedemročné kontinuálne pokračovanie činnosti, aj tých oddelení, ktoré nie sú zazmluvnené," skonštatoval primátor Jozef Božik. Partizánsku nemocnicu tento rok podľa neho čakajú i ďalšie investície.



Nemocnicu so spádovou oblasťou asi 55.000 obyvateľov, ktorá je v majetku mesta, samospráva prenajala na 20 rokov Svetu zdravia v roku 2011.