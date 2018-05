V Petržalke čistili okolie Chorvátskeho ramena

Petržalka už vyše 20 rokov v jarných mesiacoch organizuje čistenie brehov Chorvátskeho ramena a dna Veľkého Draždiaka.

Bratislava 11. mája (TASR) – Desiatky dobrovoľníkov sa v piatok zúčastnili na tradičnom čistení Chorvátskeho ramena v bratislavskej Petržalke. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej mestskej časti Petržalka Silvia Vnenková.



Tradične sa na tomto čistení podieľajú petržalskí seniori, školáci, zamestnanci miestneho úradu, chodia aj niektorí poslanci a ostatní Petržalčania. Dovedna to vlani bolo takmer 200 ľudí, tento rok sa ich dopredu prihlásilo 160.



Petržalka na čistení veľmi úzko spolupracuje s potápačmi z Octopusu a so Slovenským vodohospodárskym podnikom. „Chorvátske rameno je vzácne prírodné centrum Petržalky. To, že sa tu darí rastlinám a živočíchom, svedčí o tom, že voda je tu naozaj čistá. V oblasti Chorvátskeho ramena je zistených 12 druhov chránených a ohrozených druhov rastlín a sedem chránených a šesť ohrozených druhov živočíchov, registrovaných v Červenej knihe. Čoraz väčším problémom je však kontaminácia spôsobená komunálnym odpadom. Aj preto má čistenie Chorvátskeho ramena pre život v ňom a okolo neho nesmierny význam,“ povedal starosta Petržalky Vladimír Bajan.