VIDEO:V Pezinku chodili dopoludnia k volebným urnám najmä starší ľudia

Bratislava 10. novembra (TASR) – V meste Pezinok prebiehajú komunálne voľby zatiaľ bezproblémovo. Účasť voličov bola vyššia predovšetkým ráno, voliť prichádzala najmä staršia generácia. Popoludní už chodia obyvatelia voliť priebežne, očakávajú sa hlavne mladí voliči. Pre TASR to povedal Peter Vlasák z Mestského úradu v Pezinku.skonštatoval. Účasť voličov zatiaľ odhaduje vyššiu ako v predchádzajúcich voľbách. Vo volebnej miestnosti na pezinskom mestskom úrade volil aj prvovolič Lukáš. Svoje prvé voľby hodnotí ako veľký stres a chaos.popísal pre TASR.Staršia pani Margita sa podľa vlastných slov zúčastňuje na voľbách pravidelne. Berie to ako svoje právo, ale aj povinnosť.uviedla.Pezinčania volia v sobotu v piatich volebných obvodoch, v ktorých je celkovo 18 volebných okrskov. Vyberajú si primátora na ďalšie volebné obdobie spomedzi štyroch kandidátov a do 25-členného mestského zastupiteľstva volia mestských poslancov z celkovo 73 uchádzačov.