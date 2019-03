V Pezinku riešila komisia podnet, týkal sa vzoru hlasovacieho lístka

Doterajší priebeh volieb však hodnotia v okrese Pezinok celkovo ako bezproblémový.

Bratislava 16. marca (TASR) – Prvé kolo volieb prezidenta SR sa uskutočňuje v Bratislavskom kraji naďalej pokojne. Pre TASR to potvrdili jednotlivé okresné volebné komisie. Okrem neskoršieho začiatku volieb vo volebnom okrsku 4 v Malackách však museli ráno riešiť aj podnet v Pezinku. Vo volebnej miestnosti za plentou bolo totiž na vzorovom hlasovacom lístku zakrúžkované meno konkrétneho kandidáta.



"To je neprípustné. Vo vzorovom hlasovacom lístku nesmie byť označený konkrétny kandidát," povedal pre TASR predseda pezinskej okresnej volebnej komisie s tým, že problém po ohlásení zakrátko vyriešili. Zároveň vykonali kontroly aj v iných okrskoch. Doterajší priebeh volieb však hodnotia v okrese Pezinok celkovo ako bezproblémový. Súhlasí aj Okresná volebná komisia Senec, ktorá cez deň riešila len otázky členov jednotlivých okrskových volebných komisií.



Bratislava taktiež hlási zatiaľ pokojné prezidentské voľby. Rovnako je to aj v okrese Malacky, kde však museli ráno riešiť neskoršie otvorenie miestnosti v meste Malacky vo volebnom okrsku 4 na Základnej umeleckej škole na Záhoráckej ulici. Voľby sa tam začali o 7.35 h, teda o 35 minút neskôr. Zdržanie spôsobilo doplnenie okrskovej volebnej komisie. V tomto okrsku sa budú preto sobotné voľby konať až do 22.35 h. Volebné moratórium sa však podľa predsedu Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduarda Báránya predlžovať pre jednu volebnú miestnosť nebude.



V Bratislavskom kraji je spolu 536 volebných okrskov. V Bratislave je to 361, v okrese Malacky 54, v okrese Pezinok 53 a v okrese Senec 68 volebných okrskov.