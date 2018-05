V piatok sa začína 15. ročník bratislava-inline

Prvá jazda prinesie niekoľko noviniek. Prvou z nich je miesto štartu, ktorým sa stane novootvorená Petržalská tržnica. S tým súvisí aj nová trasa. Štart je tradične o 21. h.

Bratislava 28. mája (TASR) - Milovníci športu, najmä korčuľovania na kolieskových korčuliach, bicyklovania či kolobežkovania v nočných hodinách, ale aj skejtbordisti, longbordisti a bežci si prídu opäť na svoje. V hlavnom meste sa v piatok (1.6.) začína 15. ročník podujatia bratislava-inline. TASR informovala jedna z organizátoriek Monika Hurbanová.



Prvá jazda prinesie niekoľko noviniek. Prvou z nich je miesto štartu, ktorým sa stane novootvorená Petržalská tržnica. S tým súvisí aj nová trasa cez petržalské lokality Lúky a Háje. Štart je tradične o 21. h. Predchádzať tomu bude program v rámci Medzinárodného dňa detí, ktorý sa začne o 14. h a pokračovať bude inline škôlkou, jazdami zručnosti a rôznymi súťažami.



Pelotón bude tradične ohraničený policajným sprievodom, sprievodnými vozidlami a sanitkou. O bezpečnosť sa bude starať 40-členný inline tím. Súčasťou podujatia je tiež škola inline korčuľovania či požičovňa a servis korčúľ.



V Bratislave je počas leta naplánovaných celkovo šesť jázd. Okrem 1.6. to bude aj 22.6., 13.7., 22.7., 10.8. a 24.8. Okrem hlavného mesta sa na dve jazdy môžu tešiť aj v Trnave (23.6., 1.9.) a na jednu v Pezinku (11.8.). Bližšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke www.bratislava-inline.sk.



Cieľom podujatia je zažiť Bratislavu a jej mestské časti z inej perspektívy a atmosféru a ducha mesta inak ako v každodennom živote. "Na tých istých cestách, po ktorých chodíme denne do práce či do školy. Akcia je určená pre každého, kto vie korčuľovať a zabrzdiť – mladí, starí, jednotlivci, skupiny, rodiny s deťmi – zabaví sa každý," približujú organizátori.



Piatkové jazdy bratislava-inline sú súčasťou letného programu Bratislavy od roku 2004.