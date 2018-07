V piatok spadlo najviac zrážok v Párnici na Orave

Počas piatkového večera a noci na sobotu na mnohých miestach pozorovali meteorológovia prehánky a búrky, pričom búrky boli lokálne aj intenzívne a vyskytoval sa pri nich aj prívalový dážď a krúpy.

Bratislava 7. júla (TASR) – V priebehu piatka (6.7.) meteorológovia namerali najviac zrážok na západnom a strednom Slovensku. Najviac zrážok pritom zaznamenali na oravskej stanici v Párnici, spadlo tu 63 mm. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom profile na sociálnej sieti.



"Počas piatkového večera a počas noci na sobotu sme na Slovensku na mnohých miestach pozorovali prehánky a búrky, pričom búrky boli lokálne aj intenzívne a vyskytoval sa pri nich aj prívalový dážď a krúpy," poznamenali meteorológovia. Ako ďalej doplnili, zrážkové úhrny sa na malej vzdialenosti veľmi líšili. "Za 24 hodín sme namerali zväčša od jedného do 20 mm zrážok, pričom plošne najmenej pršalo na východe územia," uvádza SHMÚ.



Vysoké úhrny zaznamenali aj v Rastislaviciach (55 mm), a tiež aj v Budkovciach (61 mm). Množstvo zrážok spadlo aj na veľkej časti Záhoria a v južnej polovici Malých Karpát a priľahlom okolí, ale aj v Bratislave. "V tejto oblasti spadlo zväčša od 30 do 60 mm, v rámci Bratislavy už boli v úhrne veľké rozdiely," poznamenali meteorológovia.



Zaujímavý je aj celkový úhrn na letisku v Kuchyni na Záhorí za obdobie od 1. mája do dnešného rána. "Za niečo viac ako dva mesiace tu spadlo už 367 mm zrážok," dodal SHMÚ.