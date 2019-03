V Piešťanoch si uctia pamiatku obetí holokaustu

Počas druhej svetovej vojny sa 23. marca 1942 uskutočnil odsun židovských dievčat, žien a matiek z Piešťan na železničnú stanicu a potom do Petržalky.

Piešťany 27. marca (TASR) - Pri príležitosti 77. výročia deportácií židovských obyvateľov z Piešťan a okolitých obcí do koncentračných táborov sa bude v stredu o 18. hodine konať tryzna v pamätníku obetiam holokaustu.



"Cieľom nášho stretnutia je, aby sme spoločne vyjadrili ľútosť a bolesť nad stratou obyvateľov Piešťan a okolitých obcí. Chceme byť generáciou, ktorá má odvahu obzrieť sa späť, pretože vieme, že len pravda nás môže urobiť slobodnými," uviedla za organizátorov Lucia Drábiková .



Počas druhej svetovej vojny sa 23. marca 1942 uskutočnil odsun židovských dievčat, žien a matiek z Piešťan na železničnú stanicu a potom do Petržalky. Odtiaľ boli deportované do koncentračných táborov v nacistami obsadenom Poľsku. Obyvatelia Piešťan boli svedkami i priamymi účastníkmi arizovania majetku židovského obyvateľstva, podnecovania a rozširovania nevraživosti, psychického a fyzického šikanovania a množstva iných prejavov neznášanlivosti. Deportácie pokračovali a celkovo sa z táborov domov do Piešťan nevrátilo 1063 Židov.



Stretnutie sa uskutoční v pamätníku obetiam holokaustu v Piešťanoch, vedľa cintorína na Bratislavskej ulici. Nad podujatím prevzali záštitu predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič a primátor Piešťan Peter Jančovič. Účasť prisľúbili aj zástupcovia cirkví.