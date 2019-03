V Počúvadle rozhodujú o novej hlave štátu aj chalupári

S voličským preukazom odvolil v Počúvadle Martin z Banskej Bystrice, ktorý je jedným z miestnych chalupárov.

Počúvadlo 30. marca (TASR) - V obci Počúvadlo v Banskoštiavnickom okrese volí v sobotu okrem domácich aj niekoľko chalupárov. Už v dopoludňajších hodinách evidovala tunajšia volebná komisia takmer rovnaký záujem o voľbu zo strany chalupárov aj domácich.



V Počúvadle sa prvé kolo prezidentských volieb skončilo pre aktuálnych prezidentských kandidátov nerozhodne, obaja získali zhodne po 35,18 percenta. Volebná účasť tu dosiahla 59,34 percenta, v druhom kole očakávajú členovia volebnej komisie vyššiu účasť. V obci je celkom 79 oprávnených voličov.



S voličským preukazom odvolil v Počúvadle Martin z Banskej Bystrice, ktorý je jedným z miestnych chalupárov. Motivácia bola pre neho jednoznačná, Slovensko potrebuje podľa jeho slov zmenu. Využiť volebné právo považuje za svoju povinnosť.



Rovnaký názor zdieľa pani Zuzana, ktorá stihla odvoliť v skorých ranných hodinách ešte doma v Banskej Bystrici. Aj ona považuje hlasovanie za svoju občiansku povinnosť, prostredníctvom ktorej môže každý zasahovať do diania v spoločnosti.



Od novej hlavy štátu očakáva najmä to, aby sa spolupodieľala na "robení poriadku" na Slovensku. "Aktuálne vnímam, že je veľký neporiadok, ak by som to tak mohla všeobecne nazvať. Mal by sa spolupodieľať na tom, aby sme tu mohli znova žiť ako slušná spoločnosť," dodala.