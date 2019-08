V Poprade odštartoval projekt bikesharingu

Systém je podľa realizátorov veľmi jednoduchý, stačí si stiahnuť aplikáciu, zaregistrovať sa a nájsť si voľný bicykel kdekoľvek na území mesta.

Poprad 8. augusta (TASR) – V najväčšom meste pod Tatrami spustili vo štvrtok projekt bikesharingu. Na 12 stanovištiach v rámci celého Popradu je tak rozmiestnených zatiaľ 65 bicyklov, ktoré si môžu obyvatelia či návštevníci mesta za poplatok požičať a následne ich po použití vrátiť. „Uvidíme, či sa to uchytí, alebo nie, ak bude veľký záujem, tak na budúcu jar by sme výrazne zvýšili počet takýchto bicyklov. Dúfame, že nepomiznú a ostane ich 65 aj do októbra, dovtedy ich chceme nechať v prevádzke,“ uviedol pri príležitosti spustenia projektu primátor Popradu Anton Danko.



Táto služba má priniesť iný spôsob dopravy, aký v tomto meste fungoval doteraz. Systém je podľa realizátorov veľmi jednoduchý, stačí si stiahnuť aplikáciu, zaregistrovať sa a nájsť si voľný bicykel kdekoľvek na území mesta. „Odtiaľ si ho môže vziať, presunúť sa kam potrebuje a následne ho nechať na voľne prístupnom mieste, tak aby nezavadzal, kde ho vďaka aplikácii nájde ďalší človek. Toto je systém tzv. bezstanoviskový a nevyžaduje hľadať miesto s voľným bicyklom,“ ozrejmil Peter Blaas zo spoločnosti Antik Telecom. Vďaka tomu sú bicykle viac rozptýlené v rámci celého mesta a tak aj ľahšie dostupné. Odhaduje, že priemerná jazda v Poprade bude päť až šesť minút, takže prevoz môže stáť niekoľko centov. Na úvod treba zaplatiť 30 eur depozit a kredit vo výške desať eur. „Ľudia, ktorí si obľúbia verejný bicykel, si môžu zakúpiť mesačný paušál alebo sezónny lístok,“ dodal Blaas.



Na území Popradu je 12 informačných staníc so stojanmi, ktoré sú zároveň aj odporúčacím miestom pre uloženie a vyzdvihnutie bicyklov. „Nachádzajú sa v každej mestskej časti, na sídliskách, pri nemocnici, v centre mesta aj pri akvaparku i pri mestskom úrade (MsÚ). Ide o miesta, kde je najväčšia koncentrácia ľudí,“ konkretizovala vedúca odboru výstavby na MsÚ v Poprade Kristína Horáková.



Skúsenosti, ktoré má prevádzkovateľ z Košíc, Trebišova a Moldavy nad Bodvou, sú, že čoskoro po spustení služby dochádza k veľkému počtu jázd. Napríklad v Košiciach je v priemere 2000 jázd denne pri počte 500 bicyklov. „Pár týždňov máme spustený systém aj v Trebišove, kde sme za toto krátke obdobie zaznamenali už 1500 jázd,“ doplnil Blaas. Podľa doterajších zistení záujemcovia o takúto službu využívajú bicykle prevažne cez týždeň a počas pracovných dní. Do desať percent jázd sa napríklad realizuje v nočných hodinách.



Blaas zároveň vyzval používateľov, aby prostredníctvom aplikácie alebo call centra nahlasovali poškodené alebo pokazené bicykle. Povinnosťou mesta je ich následne zbierať a odvážať do servisného centra. „Každý bicykel je vybavený GPS zariadením a môžeme vidieť aj bicykle, ktoré sa hýbu bez toho, aby boli požičané. Prax však ukázala, že počet krádeží je naozaj minimálny, dokonca aj vandalizmus sa objavuje veľmi málo. Mali sme bicykel vo vode, na streche, ale takéto prípady sú naozaj zriedkavé,“ skonštatoval Blaas.



V súvislosti s bikesharingom je podľa neho nutné vytvárať aj cestnú infraštruktúru, aby mohli cyklisti jazdiť bezpečne. Skonštatoval, že situácia na celom Slovensku v tejto oblasti nie je ideálna, mesto Poprad je však v budovaní cyklotrás aktívne a aj preto sa rozhodlo pre spoluprácu. Ešte pred letom pod Tatrami oficiálne sprevádzkovalo nový chodník spájajúci centrum mesta s akvaparkom. „Aktuálne pripravujeme projektovú dokumentáciu cyklotrasy smerom na Veľkú Lomnicu,“ upozornila Horáková. Zároveň radnica aktívne pracuje na spojení mesta so Starým Smokovcom prostredníctvom cyklochodníka.