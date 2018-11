V Poprade vybudovali nový betónový skejtpark

Stavba má tri hlavné výškové úrovne a je doplnená betónovými prekážkami a tzv. kovovými railami.

Poprad 6. novembra (TASR) – Poprad má nový betónový skejtpark. Nachádza sa v lokalite blízko cyklistického chodníka a rozostavaných športovísk neďaleko cesty I/18. Samospráva pri jeho výstavbe komunikovala aj so skejtermi. Informoval o tom hovorca radnice Marián Galajda.



Stavba má tri hlavné výškové úrovne a je doplnená betónovými prekážkami a tzv. kovovými railami. "Skejtpark sa skladá z jednotlivých na seba nadväzujúcich častí a je možné ho rozdeliť do štyroch základných sekcií - flow, street, bmx zóna, bowl. Je navrhnutý tak, aby zaisťoval plynulú jazdu všetkými jeho časťami," priblížil Galajda. Dominantnú časť parku tvorí podľa jeho ďalších slov východná strana obsahujúca tzv. street prekážky, ktoré navodzujú pocit jazdy mestom.



"Severozápadná časť parku je svojimi prekážkami a ich veľkosťou určená prevažne pre jazdcov na bicykloch. Tieto dve línie parku symbolicky spája na juhu betónový bazén ako centrálna prekážka skejtparku. Dispozičné riešenie bolo konzultované a upravené na prianie miestnych jazdcov tak, aby skejtpark spĺňal všetky ich požiadavky," ozrejmil hovorca.



Celobetónový park na voľnom priestranstve s celkovou plochou približne 1845 štvorcových metrov dopĺňa drevený prístrešok s lavičkami, ako aj záveterná stena nad betónovým bazénom. Realizátorom stavby bola spoločnosť Hydro Gas Manufacture. "Cena diela predstavuje sumu 184.256 eur," vyčíslil Galajda.



"Čo sa týka skejtparkov na Slovensku, tak si dovolím tvrdiť, že momentálne je to najlepšie ihrisko na Slovensku. Skejtbordisti i bajkeri si ho pochvaľujú. Prekážky boli navrhnuté tak, aby boli pre začiatočníkov aj pre pokročilých. Dajú sa tu robiť súťaže, takže na budúci rok by sme tu chceli robiť majstrovstvá Slovenska v skejtbordingu," uviedol Dušan Jarošík z miestnej skejtbordovej komunity.



V minulosti stál skejtpark podľa Galajdu pred obchodným centrom na sídlisku Juh. "Po tom, čo musel ustúpiť ďalšej výstavbe, prišla samospráva v roku 2014 so zámerom postaviť skejtpark v areáli základnej školy na Tajovského ulici, s čím však nesúhlasili obyvatelia okolitých bytových domov," ozrejmil s tým, že sa vedenie mesta napokon rozhodlo ho umiestniť na mestskom pozemku v blízkosti cyklistického chodníka.