FOTO: V Poprade testujú prvý slovenský elektrobus

Poprad 23. januára (TASR) – Prvý slovenský plne elektrický autobus bude jazdiť v testovacej prevádzke v rámci mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Poprade. Ten mal premiéru na výstavbe BUSWORLD 2017 vlani v belgickom meste Kortrijku a pod Tatrami ho predstavili v utorok.uviedol na tlačovej konferencii v Poprade obchodný riaditeľ spoločnosti Troliga Bus, s.r.o., Levoča Branislav Mitrovčák.Vozidlo funguje plne na elektrický pohon, vnútorné priestory sú vykurované prostredníctvom zvyškového tepla, ktoré sa používa na chladenie elektropohonov. Nabíja sa štyri hodiny, predpoklad je, že na jedno nabitie dokáže prejsť 200 kilometrov.objasnil Mitrovčák. Podľa neho budúcnosť patrí elektricky poháňaným vozidlám, v tejto súvislosti by však výrobca privítal pomoc zo strany štátu.Popradská samospráva vlani v decembri schválila zmluvu na prevádzkovanie MHD s opciou na ďalších päť rokov so Slovenskou autobusovou dopravou Poprad, a. s.dodal primátor Popradu Jozef Švagerko. Cieľom mesta je v tejto súvislosti riešiť aj problém integrovanej osobnej dopravy v regióne, najmä prepojenie MHD s medzimestskou autobusovou aj vlakovou dopravou.zdôraznil Švagerko s tým, že víziou mesta je v budúcnosti využívať v rámci MHD len elektrobusy, aby bola prevádzka čo najekologickejšia a najlacnejšia. Vozový park v Poprade sa okrem uvedeného elektrobusu rozšíril aj o šesť nových dieselových autobusov. Postupne do testovacej prevádzky zavedú aj druhý novší typ elektrobusu.V utorok predstavili zástupcovia mesta aj nový vyhliadkový vláčik, ktorý by mal podľa primátora jazdiť v rámci MHD do viacerých mestských častí. Doposiaľ si radnica na letnú sezónu vláčik požičiavala a návštevníkov i obyvateľov vozil len z centra do mestskej časti Spišská Sobota.