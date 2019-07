V popradskom útulku pre psov chystajú deň otvorených dverí

Aktuálne je v priestoroch pri letisku umiestnených 27 psíkov a ďalších 25 je v dočasnej starostlivosti.

Poprad 25. júla (TASR) - V mestskom útulku pre túlavé a odchytené psy v Poprade chystajú deň otvorených dverí. Radnica na svojom webovom sídle informovala, že v piatok 26. júla od 15.00 do 18.00 h bude útulok mimoriadne otvorený pre všetkých návštevníkov, ktorí budú chcieť prísť urobiť radosť psíkom nachádzajúcim sa v tomto zariadení minimálne spoločnou prechádzkou.



„Prechádzky so psíkmi budú spojené so súťažami pre najmenších, pripravené sú aj odmeny,“ uvádza samospráva. Počas podujatia sa budú môcť návštevníci zoznámiť nielen s ponukou psíkov hľadajúcich nový domov, ale aj s možnosťami ich adopcie. Útulok pripravil tiež sprievodné aktivity, ktoré budú nielen zabávať, ale nenásilnou formou tiež vzdelávať, predovšetkým najmladších hostí podujatia.



Vedúci útulku Peter Greňa pre TASR doplnil, že aktuálne je v priestoroch pri letisku umiestnených 27 psíkov a ďalších 25 je v dočasnej starostlivosti.