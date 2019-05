V Prenčove je záujem o dnešné hlasovanie porovnateľný s inými voľbami

Táto dedinka neďaleko Banskej Štiavnice je v čerpaní eurofondov úspešná, vďaka nim zrealizovala tunajšia samospráva viacero projektov.

Prenčov 25. mája (TASR) - Možnosť samospráv získať nenávratné finančné príspevky na verejné projekty, to je podľa Dominiky Ečekovej z Prenčova jeden z prínosov členstva Slovenskej republiky v Európskej únii (EÚ). Táto dedinka neďaleko Banskej Štiavnice je v čerpaní eurofondov úspešná, vďaka nim zrealizovala tunajšia samospráva viacero projektov.



Ečeková pracuje ako referentka na obecnom úrade a na príprave projektov sa sama podieľa. Podľa jej slov si ich tunajšia samospráva pripravuje všetky sama bez externej firmy. "Je úžasné dostať veľké množstvo finančných prostriedkov, ktoré sú nenávratné a tá obec prispeje len piatimi percentami z celej sumy realizácie projektu a spraví sa veľa. U nás v obci sme v roku 2015 zrekonštruovali všetky miestne komunikácie. Máme spravenú prístavbu ku kultúrnemu domu, máme komunitné centrum, čo je tiež projekt, ktorý by sa bez dotácie z EÚ asi nezrealizoval," vymenovala niektoré investície Ečeková.



Aj preto je podľa jej slov dôležité, aby ľudia v dnešných voľbách do Európskeho parlamentu svoj hlas odovzdali. "Volíme si našich zástupcov v tomto veľkom svete, ktorí by tam mali za nás niečo povedať. Myslím si, že vždy je lepšie niečo povedať, ako byť úplne ticho," zamyslela sa.



Predseda volebnej komisie v Prenčove Peter Mojžita konštatoval, že tunajší ľudia majú o dnešné hlasovanie do EP porovnateľný záujem ako pri iných voľbách. Mnohí podľa jeho slov prichádzajú aj s voličskými preukazmi, buď ide o chatárov, alebo ľudí, ktorí sú v tomto regióne na návšteve. Mnohí domáci prišli do volebnej miestnosti hneď ráno. Vzhľadom na pekné počasie je podľa predsedu komisie možné, že viacerí sa budú cez deň venovať svojim záhradám a odvoliť prídu až v podvečerných hodinách.