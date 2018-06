V Prešove pribudne vyše kilometrový úsek cyklochodníka

Cyklocesta spojí už existujúci cyklochodník na Kuzmányho ulici s centrom mesta.

Prešov 14. júna (TASR) – Cyklisti budú môcť v Prešove jazdiť po novom, viac ako kilometrovom úseku cyklochodníka, ktorý bude mať dve samostatné jednosmerné trasy. Zhotoviteľ - spoločnosť Eurovia SK začal s ich výstavbou v týchto dňoch. Cyklocesta spojí už existujúci cyklochodník na Kuzmányho ulici s centrom mesta.



Ako informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Novotná, nová cyklocesta bude mať aj úseky s asfaltom červenej farby, zo zámkovej dlažby, pribudnú i cyklopiktogramy pre zvýšenie bezpečnosti. Vymenené budú aj obrubníky na chodníkoch a osadia sa aj nové stojany na bicykle.



Úpravy si vyžiada aj zastávka MHD Čierny most v smere k železničnej stanici, ktorá sa presunie smerom k centru mesta. Cez Masarykovu ulicu bude vytvorený aj nový priechod pre chodcov s osvetlením a prepojovacím chodníkom.



"Navrhovaný cyklochodník je jedným z posledných dvoch úsekov, ktorých vybudovaním budú prepojené prešovské sídliská. Cieľom výstavby je zabezpečiť plynulý a hlavne bezpečný pohyb cyklistov v tejto časti mesta a s nimi aj chodcov a ostatnej dopravy. Mesto na ňu získalo z európskeho Fondu regionálneho rozvoja v rámci IROP 252.702,18 eura. Práce na cyklochodníku budú trvať 15 mesiacov," informovala Novotná.



V minulom roku bola prešovskej verejnosti odovzdaná do užívania cyklocesta na Bajkalskej ulici s celkovou dĺžkou 484 metrov. Celkové náklady na tento projekt dosiahli 148.352,67 eura. Jej dobudovaním cyklisti dostali možnosť súvislého presunu od mestskej haly až do Veľkého Šariša.



"Sieť cyklociest v Prešove sa už čoskoro rozšíri aj o ďalšie úseky. Začala sa výstavba Cykloželezničky v smere na Zlatú Baňu. Pripravená je už aj výstavba cyklocesty na Sekčovskej ulici, kde je už ukončený proces verejného obstarávania. Pred odovzdaním staveniska je už aj cyklocesta v úseku Mestská hala - Wilec hôrka, ktorou mesto Prešov dokončí realizáciu svojich úsekov medzinárodnej cyklocesty Eurovelo prechádzajúcej jeho územím. Procesom hodnotenia prechádza aj úsek vedúci bývalým mlynským náhonom na Kúpeľnej ulici," dodala Novotná s tým, že jeho dobudovaním tak budú navzájom cyklocestami prepojené všetky prešovské sídliská.