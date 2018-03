V Prešove sa začala prehliadka univerzitných rádií Rádiorallye 2018

Štvordňové podujatie otvorili vo štvrtok večer v aule Prešovskej univerzity.

Prešov 22. marca (TASR) - Približne 120 študentov z deviatich slovenských univerzitných rádií a hosť z Českej republiky z Rádia K2 z Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach prijalo pozvanie na 14. ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky tvorby internátnych rozhlasových štúdií a univerzitných rádií Rádiorallye 2018 v Prešove.



Odposluchy súťažných nahrávok a ďalšie súťaže sú rozvrhnuté na nasledujúce dva dni a v nedeľu 25. marca odovzdajú víťazom ocenenia.



Svojich kolegov – amatérskych "rozhlasákov" pozvali do Prešova Asociácia členov a sympatizantov internátnych rozhlasových štúdií a domáce internátne Rádio PaF. Na akcii spolupracuje Slovenská spoločnosť elektronikov, odborným garantom je Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) - Slovenský rozhlas. Informovala o tom hovorkyňa PU Anna Polačková.



Rádiorallye je amatérska súťaž. Nahrávky si budú vzájomne hodnotiť účastníci podujatia - redaktori, moderátori, hudobní dramaturgovia a zvukári zo zúčastnených rádií. Zastupujú univerzitné rádia TLIS Bratislava, Aetter Trnava, RAPEŠ Žilina, Rádio X Žilina, INRO Zvolen, PULZ rádio Ružomberok, ŠTuRKo Košice, Rádio 9 Košice a Rádio PaF Prešov.



Súťažné kolektívy poslali do uzávierky celkovo 116 nahrávok, ide o zhuba päť hodín čistého času. Sú rozdelené do kategórií literárno-dramatické relácie, spravodajstvo a publicistika, hudobné programy i kompozície, zvučky, jingle a reklamy. V programe bude aj simulácia živého vysielania a kategória novinárskej pohotovosti. Redaktorský tím si vyžrebuje tému a v limite troch hodín ju musí spracovať s využitím bežných žurnalistických postupov a žánrov.



Prácu súťažiacich budú sledovať zástupcovia z profesionálnych médií. Hlavným porotcom je Ľuboš Kasala z RTVS, ktorý je zakladateľ Rádiorallye. Ďalší členovia poroty zastupujú Slovenský rozhlas RTVS, Český rozhlas Radiožurnál, Praha, Fun rádio a Rádio Košice. Súťaž Rádiorallye nadviazala na niekdajšie celoslovenské stretnutia internátnych rozhlasových štúdií pod názvom Amatérsky zvukový záznam, z 80. a 90. rokov minulého storočia. Prvý ročník obnovenej súťaže sa uskutočnil v roku 2005 na pôde študentského Rádia 9 v Košiciach.