V Prešove udeľovali ceny mesta, ocenili lekára, farára i hercov

Ide Kirilovej poslanci udelili Čestné občianstvo mesta Prešov in memoriam za výnimočný prínos do dejín slovenského operného divadla a koncertného spevu, ako aj vrelý vzťah k rodnému Prešovu.

Prešov 3. apríla (TASR) – Prešovskí mestskí poslanci na stredajšom rokovaní rozhodli o udelení verejných ocenení.



Cenu mesta Prešov za rok 2018 získal Ján Bakalár, Vasiľ Janko a manželia Kvetoslava a Jozef Stražanovci. Opálové zrnko mesta Prešov za rok 2018 získala Prešovská spoločnosť 3b, s.r.o. a Čestné občianstvo mesta Prešov udelili in memoriam Ide Kirilovej.



Návrh ešte predtým prerokovala mestská rada, ktorá ho odporučila schváliť zastupiteľstvu podľa odporúčania Komisie pre udeľovanie verejných ocenení mesta Prešov.



Farára Evanjelického cirkevného zboru augsburského vyznania na Slovensku Jána Bakalára ocenili za pastoračnú činnosť, tvorivú a činorodú prácu a záchranu kultúrneho dedičstva v meste. Rovnako za zvyšovanie morálnej, kultúrnej a spoločenskej úrovne obyvateľov mesta s prihliadnutím na 25-ročnú pastoračnú službu v Prešove a významné životné jubileum.



Cenu mesta Prešov získal aj detský kardiológ a dlhoročný komunálny poslanec Vasiľ Janko za celoživotný prínos v oblasti pediatrickej kardiológie, za prezentáciu odborných poznatkov doma i v zahraničí s prihliadnutím na významné životné jubileum.



Za celoživotný prínos k rozvoju divadelného umenia a dlhoročnú prezentáciu, propagáciu a zviditeľňovanie mesta Prešov ocenili hereckých protagonistov Divadla Jonáša Záborského v Prešove, manželov Kvetoslavu a Jozefa Stražanovcov.



Cenu Opálové zrnko mesta Prešov za rok 2018 poslanci udelili Prešovskej spoločnosti 3b, s.r.o.. Získala ju za prínos v oblasti obchodu a za vytváranie pozitívneho obrazu mesta Prešov.



Osobnosti slovenskej opernej scény Ide Kirilovej poslanci udelili Čestné občianstvo mesta Prešov in memoriam za výnimočný prínos do dejín slovenského operného divadla a koncertného spevu, ako aj vrelý vzťah k rodnému Prešovu.