V Prešovskej archieparchii pokračujú liturgie za kultúru života

Prešov 2. mája (TASR) – Nepretržité slúženie svätých liturgií za kultúru života pokračuje v Prešovskej gréckokatolíckej archieparchii i v máji. TASR o tom informoval jej hovorca Michal Pavlišinovič.



V stredu (1. 5.) slávil podľa jeho slov svätú liturgiu na tento účel prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ v Katedrálnom chráme svätého Jána Krstiteľa v Prešove.



"Je potrebné, aby mladí ľudia boli ochotní prijať nový život. Aj keď dnešná spoločnosť podsúva matériu ako niečo životne dôležité, prijať dieťa, otvoriť sa životu je to najdôležitejšie. Je to naplnenie Božieho plánu," povedal a vyzval veriacich na modlitbu za Slovensko, rodiny, deti a mládež, aby si, ako povedal, uvedomovali, že práve rešpektovaním Božích princípov budujeme nebeské kráľovstvo už tu na zemi.



Sväté liturgie za kultúru života budú slávené počas celého mesiaca v určených farnostiach, taktiež aj na pútnických miestach, v kaplnkách Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity, Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča v Prešove, v cirkevných školách či v jednotlivých pastoračných centrách Prešovskej archieparchie.



Iniciatíva slávenia denných svätých liturgií s úmyslom šírenia kultúry života bola odsúhlasená na plenárnom zasadnutí KBS ešte v roku 2012. Stalo sa tak z podnetu koordinátora sekcie kultúry života a na návrh predsedu bioetickej subkomisie Konferencie biskupov Slovenska, spišského biskupa Štefana Sečku. Do jej realizácie sa zapojili jednotliví biskupi Slovenska so svojimi kňazmi, pričom každý mesiac sú sväté liturgie slávené v inom biskupstve.