V Prešovskom kraji dominoval Smer–SD so ziskom 17,68 percenta hlasov

Prešov 27. mája (TASR) – V Prešovskom kraji sa víťazom volieb do Európskeho parlamentu (EP) stala strana Smer–SD, ktorej odovzdalo hlas 17,68 percenta voličov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR. V Prešovskom kraji mohlo vo viac ako tisícke volebných okrskoch odovzdať svoj hlas viac ako 633.000 oprávnených voličov. Svoje právo využilo takmer 21 percent.



Na druhej priečke v hlasovaní skončilo KDH, jeho poslancov si do EP zvolilo 16,2 percenta voličov. Ako tretia sa umiestnila koalícia PS a Spolu so ziskom 13,11 percenta hlasov. Nad desať percent mala aj ĽSNS, ktorá presvedčila 11,61 percenta voličov. Ako ďalej vyplýva z výsledkov ŠÚ, nad hranicou päť percent získali podporu OĽaNO (6,72 percenta), SaS (6,26 percenta) a Kresťanská únia (5,28 percenta).



Menej ako päť percent získali KDŽP (4,59 percenta), SNS (3,65 percenta), Sme rodina (3,19 percenta), Most–Híd (2,55 percenta), Národná koalícia (1,35 percenta) a DOPRAVA (1,28 percenta). Ostatné politické strany a hnutia získali menej ako jedno percento hlasov.



Najvyššia volebná účasť bola v okresoch Poprad a Stropkov, kde prišlo k urnám zhodne 23,02 percenta voličov. Naopak, najmenší záujem o voľby do EP bol v okrese Vranov nad Topľou, kde bola účasť 16,21 percenta.



Vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) mohlo podľa odhadu ŠÚ SR v sobotu hlasovať viac ako 4,4 milióna voličov. Hlasovať mohli nielen slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného štátu EÚ, ktorí majú v SR trvalý pobyt, ak o to požiadali. Z kandidátov 31 politických subjektov vyberali 14 slovenských europoslancov, ktorí budú mať päťročný mandát.