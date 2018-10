V Prešovskom kraji prenocovalo najviac domácich návštevníkov

Od januára do konca júna 2018 prenocovalo v Prešovskom kraji 437.638 návštevníkov. Priemerná doba pobytu bola tri noci. Turisti tak v kraji strávili 1.311.394 nocí.

Prešov 9. októbra (TASR) - V prvom polroku tohto roka zavítalo do Prešovského kraj 437.638 návštevníkov ubytovacích zariadení. Medziročne ide o nárast 6,3 percenta. Zároveň Prešovský kraj zaznamenal v prvom polroku 2018 najvyšší počet prenocovaní domácich turistov spomedzi všetkých slovenských krajov. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR. TASR informovala Barbora Čechová z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska.



Od januára do konca júna 2018 prenocovalo v Prešovskom kraji 437.638 návštevníkov. Priemerná doba pobytu bola tri noci. Turisti tak v kraji strávili 1.311.394 nocí. Najsilnejším lákadlom sú Vysoké Tatry.



V porovnaní s prvým polrokom 2017 ide o celkový nárast počtu návštevníkov v Prešovskom kraji o 6,3 percenta. Celoslovenský priemer rastu počtu návštevníkov predstavuje 3,6 percenta. Prešovský kraj je podľa Čechovej po Bratislavskom a Žilinskom kraji tretím najviac navštevovaným krajom na Slovensku.



"Kým niektoré kraje zaznamenali pokles domácich návštevníkov, naopak, Prešovský kraj prilákal o 18.257 Slovákov viac ako v minulom roku, čo predstavuje nárast o 6,1 percenta. Prešovský kraj dosiahol v prvom polroku najvyšší počet prenocovaní domácich návštevníkov - 22 percent v rámci celej SR. Slováci strávili v kraji 954.798 nocí, v priemere sa ubytovali na tri noci. Viac domácich návštevníkov má len Žilinský kraj, avšak s nižším počtom prenocovaní," priblížila Čechová.



Takmer 28 percent návštevníkov v prvom polroku v Prešovskom kraji tvorili zahraniční turisti. Spolu ich do ubytovacích zariadení zavítalo 120.748, s priemernou dobou pobytu tri noci. Aj tu počty medziročne vzrástli, a to o 6,8 percenta. Z pohľadu zahraničných návštevníkov je kraj tretím najviac navštevovaným na Slovensku.



"Podľa predbežných údajov pozitívne čísla priniesli aj letné mesiace. Kým júl medziročne zaznamenal mierny pokles, pod ktorý sa podpísalo daždivejšie počasie, sezónu podľa informácií z oblastných organizácií cestovného ruchu dobehol úspešný august," uviedol riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.



K turistickým lákadlám patria aj veľké podujatia, viaceré z nich, najmä v tatranskej oblasti, podporila KOCR Severovýchod Slovenska. Zároveň investuje i do rozvoja prvkov turistickej infraštruktúry. V tomto roku na tento účel vyčlenila financie zo svojho rozpočtu a získala dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby SR, spolu takmer 53.000 eur.



V priebehu jesenných mesiacov budú dokončené práce na údržbe cyklistických a bežeckých tratí v Levočských vrchoch, na Hornom Zemplíne pribudne deväť informačných tabúľ s mapami. V spolupráci s OOCR Región Šariš bude v okresoch Prešov a Sabinov doplnené cyklistické značenie na deviatich smerovníkoch a 23 tabuliach, v oblasti tiež pribudnú ďalšie hnedé turistické tabule. S OOCR Šariš Bardejov sa pracuje na obnove areálu rekreačného jazierka v Bardejovských kúpeľoch a ďalších aktivitách v rozličných oblastiach kraja.



Návštevnosť domácich turistov počas letnej sezóny bola podporená kampaňou Kraj kultúrnych pamiatok, ktorá predstavila kultúrne bohatstvo Prešovského kraja.



V roku 2017 zavítalo do Prešovského kraja 894.173 návštevníkov ubytovacích zariadení, ktorí tu strávili 2.790.308 nocí. Zahraniční návštevníci tvorili 31 percent z celkového počtu návštevníkov. Historicky išlo o najvyššie čísla domácich i zahraničných návštevníkov a ich prenocovaní v Prešovskom kraji.