V Prešovskom kraji sa zvyšuje počet drogovo závislých

Prešov 19. januára (TASR) – Prešovská nezisková organizácia Trojlístok, ktorá sa venuje drogovo závislým, zaznamenáva v kraji ich nárast. Kým v roku 2017 mala 173 klientok a klientov, v minulom roku ich bolo už 237.



"Keď si spomeniem na rok 2012, keď sme začínali, tak vtedy sme mali 69 klientov a klientok. Čo sa týka štruktúry klientely, tak sa nám znižuje vek. Najmladšie máme teraz 12-ročné deti, čo je však zaujímavé, so závislosťou od alkoholu sa na nás teraz obracajú seniori vo veku okolo 70 rokov alebo po sedemdesiatke, čo sa predtým nestávalo," uviedla pre TASR riaditeľka neziskovej organizácie Trojlístok Gabriela Šostáková a zdôraznila, že počet drogovo závislých v kraji je vyšší, keďže prichádzajú do kontaktu s klientmi, ktorí k nim prichádzajú dobrovoľne.



Čo sa týka nelátkových závislostí, kým v roku 2016 mali prevahu takzvaných "gamblerov", v roku 2017 to bola spolovice závislosť od online hier. "Minimálne 17 percent našej klientely, ktorá má problém s hazardom, sú ľudia, ktorí tipujú," vysvetlila Šostáková.



Podľa sociálnej poradkyne neziskovej organizácie Denisy Šoltésovej východné Slovensko vrátane mesta Prešov prechádza zmenami, ktoré súvisia jednak s globálnymi zmenami, ale hlavne s regionálnymi sociálno-ekonomickými zmenami.



"Tie v zásade reflektujú aj to, čo sa objavuje, nazvime to na 'drogovom trhu'. V tomto kontexte špecializujeme svoje služby vždy v promptnej reakcii na potreby komunity. Keď sa pozrieme do centra mesta, kde bývajú vysokopríjmové rodiny a sú tu prestížnejšie školy, a pozrieme sa na okrajové časti mesta, tak vidíme zjavný rozdiel aj v tom, aké drogy sa užívajú, alebo či sú kombinované s alkoholom," skonštatovala Šoltésová.



"Kým sme pred tromi rokmi bojovali s liekom Tramal, dnes už máme bežne na trhu marihuanu, pervitín, extázu a vo vyšších kruhoch sú to už aj heroín a kokaín. Pri našej činnosti sme už zaznamenali i injekčné aplikácie, napríklad na sídlisku Sekčov. Napríklad v regióne Kežmarok a zvlášť Svidník je vysoká miera alkoholizmu u mužov a žien. Je tam aj vysoká miera drogových závislostí u mladistvých, čo môžu potvrdiť učitelia na stredných školách, prípadne aj naša klientela," dodala riaditeľka neziskovej organizácie.