V Prešovskom kraji štartuje hradný maratón

Prešov 6. júla (TASR) – Občianske združenie (OZ) Rákociho cesta opäť láka turistov na hrady v Prešovskom kraji. Počas leta a jesene môžu turisti zbierať súťažné pečiatky z návštevy ôsmich hradov a napísať aj hradný cestopis. Obnovované hrady vzájomne spolupracujú pri propagácii a pripravili spoločný kalendár podujatí.



Kto navštívi najviac hradov za najkratší čas a napíše o tom najpútavejší cestopis, vyhrá prvý ročník Hradného maratónu so zaujímavými cenami. Súčasťou Hradného maratónu je aj súťaž o unikátnu kráľovskú korunu vykladanú kameňmi z desiatich hradov. Do žrebovania o korunu sa môže zapojiť každý, kto získa aspoň tri hradné pečiatky a ubytuje sa v Prešovskom kraji. Pečiatky je možné získať za návštevu vybraných ôsmich hradov a počas hradných podujatí.



"Hradný maratón je kampaň na podporu cestovného ruchu na východnom Slovensku. Každý návštevník, ktorý príde na hrad, zakúpi si tam suvenír, občerstvenie, venuje dobrovoľný príspevok alebo zaplatí vstupné, pomôže v pokračovaní obnovy hradných zrúcanín," uviedol autor projektu a iniciátor obnovy hradov Martin Sárossy.



Najviac úsilia v záchrane hradných zrúcanín sa podľa jeho slov vynakladá v Prešovskom kraji. V spolupráci s úradmi práce a so zapojením nezamestnaných a tiež formou dobrovoľníckych aktivít sa tu obnovuje až 13 hradov. Tieto hrady navzájom spolupracujú a pripravili spoločný kalendár podujatí. Na ôsmich hradoch Šariš, Brekov, Jasenov, Šebeš, Čičva, Kamenica, Kapušany a Plaveč sa od júla do októbra uskutočnia podujatia pre širokú verejnosť.



"Na Slovensku máme veľa hradov, no vďaka niekoľkoročnému úsiliu občianskych združení a samospráv sú hrady v Prešovskom kraji z veľkej časti obnovené a dobre prístupné. Organizuje sa tu najviac hradných podujatí. Necháme sa prekvapiť, no my si myslíme, že hradný maratón sa dá vyhrať len na severovýchode," uviedol riaditeľ Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska Martin Janoško. KOCR podporila Hradný maratón informačnými tabuľami na hradoch.



Kampaň na podporu návštevnosti hradov odštartuje 20. júla na hrade Šariš v rámci podujatia Filmová noc na hrade.



Projekt Prešovský hradný maratón organizuje OZ Rákociho cesta vďaka podpore Komunitnej nadácie Veľký Šariš v programe Šariš ľuďom.