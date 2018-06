V prezinských štôlňach plánujú banskú expozíciu

Expozícia má podľa firmy v časti dobývacieho priestoru Pezinok II zachovať časť banskej histórie v praktickej a náučnej podobe.

Pezinok 23. júna (TASR) – V Pezinku v blízkosti lokalít Stupy a Nad baňami chcú vybudovať banskú expozíciu v štôlňach Budúcnosť, Pyritová a Ferdinand. Realizovať tu plánujú aj geologický prieskum. Vyplýva to zo zverejneného zámeru, ktorý je momentálne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a stojí za ním spoločnosť ELGEO-Trading. Predpokladané investičné náklady sú 100.000 eur.



Expozícia má podľa firmy v časti dobývacieho priestoru Pezinok II zachovať časť banskej histórie v praktickej a náučnej podobe. Ako tvrdí, má to byť pamiatka pre budúce generácie na prácu tunajších baníkov a geológov. Pre tieto účely sú využiteľné prieskumné banské diela sprístupnené štôlňou Budúcnosť, bývalé hlavné prevádzkové a odvodňovacie banské dielo Pyritová štôlňa a staré banské dielo štôlňa Ferdinand.



"Expozícia bude prezentovať vykonávanie banských prác v blízkej, ale aj vzdialenej minulosti, ukážky spôsobu razenia a vystužovania banských diel a inej banskej činnosti. História baníctva je v širšej lokalite navrhovanej činnosti známa ťažbou zlata už pred 14. storočím, ťažbou pyritu do začiatku 20.storočia, ťažbou a úpravou antimónovej rudy do začiatku 90. rokov 20. storočia," píše sa v zámere.



Úvodným banským dielom pre expozíciu v podzemí má byť štôlňa Budúcnosť. Štôlňa bola razená v 80. rokoch minulého storočia. Celková dĺžka expozície má byť 800 m. Uvedená dĺžka pozostáva z okruhu. "Z technického hľadiska je možné konštatovať, že úvodné časti štôlne Budúcnosť sú v dobrom technickom stave," tvrdí firma.



Popri činnosti sprístupňovania banských diel plánuje spoločnosť pokračovať aj v geologickom prieskume zameranom na overenie žilných štruktúr zlatonosného a antimónového zrudnenia a využití banských diel na školské účely. Teda na odborné exkurzie študentov stredných a vysokých škôl s perspektívou zriadenia školského pracoviska a výskumné účely.



"V prvej etape geologických prác je naplánované vyraziť 250 m banských diel. V druhej etape (aj na základe výsledkov dosiahnutých pri razení banských diel) odvŕtať 600 m malojadrových vrtov. Po ukončení týchto technických prác bude vykonané celkové vyhodnotenie prác vykonaných v tejto lokalite, na základe ktorého bude stanovený ďalší postup," spresňuje firma v zámere. Vo svojom pláne sprístupňovania banských diel na múzejné a iné účely uvažuje o geologickom prieskume, kde vyťažia približne dve tony ročne.