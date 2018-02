V priemyselnom parku v Nitre vznikne mimomestská zóna služieb

Súčasťou zóny služieb bude zdravotné stredisko, materská škola, administratívny komplex a hotel. S výstavbou materskej školy plánuje Nitra Invest začať už na jeseň tohto roka.

Nitra 3. februára (TASR) – V nitrianskom priemyselnom parku by mala vzniknúť zóna služieb pre zamestnancov firiem pôsobiacich v priemyselnom parku i pre obyvateľov mesta. Spoločnosť Nitra Invest plánuje rozbehnúť výstavbu v priebehu tohto roka.



„Ak získame všetky povolenia, začneme s výstavbou prvej etapy, posledná tretia etapa by sa mala začať v horizonte dvoch až troch rokov,“ povedal konateľ spoločnosti Ondrej Ščurka. Podľa jeho slov vznikne na ploche 15 hektárov mimomestská zóna, ktorá zatiaľ v Nitre chýba. „Každé väčšie mesto už takúto zónu má, v Nitre to zatiaľ nefunguje,“ skonštatoval Ščurka.



Bezprostredne po získaní všetkých povolení plánuje Nitra Invest začať s výstavbou troch veľkých marketov a retailu. „Bude tam zhruba 12 prevádzok, už dnes tam máme zazmluvnených 8000 štvorcových metrov,“ informoval Ščurka. Jedna prevádzka by podľa jeho slov mala byť stavebná predajňa so zameraním na dom, byt, záhradu, ďalšiu časť obsadí nábytkárska prevádzka i väčší obchod s odevmi. V retailovej časti nebudú chýbať potraviny, drogéria a bežné služby. „Nechceme konkurovať mestským nákupným centrám. Výhodou mimomestskej zóny bude výborná logistika, žiadne problémy s parkovaním a vybudovaná dopravná infraštruktúra,“ tvrdí Ščurka.



Súčasťou zóny služieb bude zdravotné stredisko, materská škola, administratívny komplex a hotel. S výstavbou materskej školy plánuje Nitra Invest začať už na jeseň tohto roka. Predpokladaná minimálna kapacita je 150 až 200 detí. Výstavba administratívneho komplexu a hotela by mala byť súčasťou tretej etapy výstavby. V tomto roku by sa mala začať aj výstavba štyroch ubytovní. „V konečnej fáze v nich bude vyše 2000 ubytovacích miest. Projekt je kompletne pripravený, sme vo fáze získavania povolení,“ skonštatoval Ščurka.