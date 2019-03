V Prievidzi budú témami festivalu Jeden svet extrémizmus i hnedé uhlie

Úvodným hosťom festivalu bude v pondelok investigatívny novinár Marek Vagovič z portálu Aktuality.sk, kolega zavraždeného Jána Kuciaka.

Prievidza 11. marca (TASR) - Prievidza hostí od pondelka 12. ročník regionálneho filmového festivalu Jeden svet. Do 16. marca ponúkne v miestnom kultúrnom dome dokumenty i diskusie na témy extrémizmu, občianskej angažovanosti, dezinformácií či životného prostredia nielen na hornej Nitre. Informoval o tom Matej Sýkora z občianskeho združenia Berkat.



"Každý z nás je zodpovedný za krajinu, v ktorej žije. Svojím konaním alebo mlčaním ju formujeme, dávame najavo, čo je tolerovateľné a čo nie," pomenovala hlavnú myšlienku festivalu Jeden svet jeho riaditeľka Diana Fabiánová.



Úvodným hosťom festivalu bude v pondelok investigatívny novinár Marek Vagovič z portálu Aktuality.sk, kolega zavraždeného Jána Kuciaka. Vagovič sa venoval a venuje mnohým kauzám spoločnosti, za čo získal deväťkrát Novinársku cenu. O tom, ako sa žije kritickej novinárke vo Francúzsku, sa diváci zase dozvedia vo filme Nič sa neodpúšťa. Na príklade susedného Česka pripomenie dôležitosť médií v boji proti konšpiráciám a dezinformáciám dokument pod názvom Čo dokáže lož.



Utorková (12. 3.) téma zaujme najmä aktívnych ľudí. S Veronikou Střelcovou z Centra komunitného organizovania môžu diskutovať o význame a príkladoch komunitného organizovania. Tému dokreslia filmy Organizátor a Ada na radnicu.



Pozvanie organizátorov prijali aj aktivista Michal Karako a novinár Andrej Bán, ktorí po parlamentných voľbách v roku 2016 založili iniciatívu Zabudnuté Slovensko. Ich cieľom bude v stredu (13. 3.) diskusia na témy extrémizmu a fašizmu, xenofóbie či intolerancie. Tému odľahčí snímka Bojovníčka s nenávisťou o 70-ročnej Berlínčanke Irmele, ktorá už 30 rokov každý deň neúnavne vyráža do boja s nenávistnými symbolmi, vyzbrojená sprejom, škrabkou a čistiacimi prostriedkami.



Vo štvrtok (14. 3.) program rozprúdi dokument Cudzinec v raji o učiteľovi, ku ktorému sa dostanú tri rozličné skupiny migrantov a on sa ku každej z nich správa celkom odlišne. K prvej odmietavo, k druhej prejavuje riadnu dávku empatie a chuť pomôcť, k tretej neprejavuje už vôbec žiadne city. O úlohe učiteľa v neľahkých podmienkach budú návštevníci diskutovať s Ondrejom Mikulášom z programu Teach for Slovakia.



Aktuálnou a stále živou témou bude diskusia s riaditeľkou Greenpeace Slovensko Ivanou Kohutkovou, ktorú na festivale privítajú v piatok (15. 3.) podvečer, o životnom prostredí nielen na hornej Nitre. Medzi hosťami bude aj aktívny účastník protestu na ťažobnej veži v Novákoch z novembra minulého roka Radek Kubala.



Sobotné (16. 3.) dopoludnie bude patriť trojici kratších dabovaných dokumentov Jeden svet deťom, po ktorých bude nasledovať filmový maratón s rôznymi témami od technológií cez eutanáziu až po snímku o fungovaní aktivistických novinárov v Sýrii.



Organizátori Jedného sveta z občianskeho združenia Berkat veria, že zaujímavostí a aktuálnych tém v programe festivalu bude viac. Zvlášť divákov pozývajú 20. marca na extra diskusiu s aktivistom a analytikom globálnych rizík Jurajom Mesíkom do ArtPointu.