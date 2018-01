V Prievidzi otvorili centrum paliatívnej starostlivosti

Zdravotnú starostlivosť i duchovnú oporu poskytuje umierajúcim pacientom sestra Gorazda, ktorá je i zdravotnou sestrou.

Prievidza 22. januára (TASR) - V Prievidzi otvorili v pondelok centrum paliatívnej starostlivosti. Na sídlisku Kopanice tak bude mať po novom svoje sídlo i mobilný hospic, ktorý už niekoľko rokov pôsobí v regióne a prevádzkuje ho nezisková organizácia Sv. Lujza.



"Sídlo mobilného hospicu je v Handlovej, no keďže je Prievidza dopravným uzlom a pôsobíme v celom regióne, chceme sídlo preniesť sem. Ďalej tu chceme poskytovať sociálne poradenstvo a tiež prevádzkovať požičovňu zdravotných pomôcok," povedala lekárka Emília Vlčková.



Pacienti totiž podľa nej potrebujú okrem zdravotnej starostlivosti i sociálnu pomoc a takto ju dostanú na jednom mieste pod jednou strechou. "Robíme, čo je v našich možnostiach, fungujeme vďaka sponzorom, pretože niekedy ani platby poisťovní nepokrývajú mzdové náklady. Mnohokrát sú veľmi žiadané i zdravotné pomôcky, kyslíkové prístroje," podotkla.



Zdravotnú starostlivosť i duchovnú oporu poskytuje umierajúcim pacientom sestra Gorazda, ktorá je i zdravotnou sestrou. "Keď prídete k chorému človeku, nemôžete začať s duchovnou zložkou, lebo je potrebné najskôr riešiť jeho zdravotný stav. Keď sa mu uľaví, potom prichádza na rad potrebná duchovná zložka. Je to ťažká situácia, ktorú prežíva. Myslím si, že viera nám dáva veľké svetlo do nášho života," ozrejmila.



Paliatívnu starostlivosť pre pacientov poskytuje nezisková organizácia od roku 2010, v roku 2015 sa jej činnosť rozšírila a prijala sestru na plný úväzok. "Ročne to bolo okolo 70 pacientov, o ktorých sme sa starali, sestra spraví okolo 1000 - 1300 návštev ročne, ja ako lekár cez 100 návštev ročne. Bežne máme približne desať pacientov, ku ktorým chodíme, k niekomu musíme chodiť každý deň, niekomu stačí trikrát do týždňa," priblížila Vlčková.



Mobilný hospic, zatiaľ so sídlom v Handlovej, je jedným z troch na Slovensku, v ktorých pôsobí lekár atestovaný na paliatívnu starostlivosť. Zakladateľom neziskovej organizácie Sv. Lujza je Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku.