V Prievidzi pokračujú s rekonštrukciami dopravnej infraštruktúry

Prievidza 6. marca (TASR) - V Prievidzi pokračujú s rekonštrukciou vybraných komunikácií. Opravy sa dočkajú nielen cesty, ale i chodníky a vybrané parkoviská. Práce sú súčasťou investície do cestnej infraštruktúry v meste za 1,6 milióna eur.



"Chceme dokončiť práce, ktoré boli pripravené už minulý rok. Teraz ide o rekonštrukcie, to znamená, že sa budú vymieňať aj spodné vrstvy. Nebude to tak len položenie asfaltovej plochy. Malo by sa zrekonštruovať 13 ciest, šesť chodníkov a päť parkovísk. Týmto dokončíme celý balík opráv a rekonštrukcií, ktorý bol v hodnote 1,6 milióna eur," načrtla primátorka Katarína Macháčková. S prácami už dodávateľ podľa nej začal a potrvajú do konca tohto roka.



Výber ciest, ktoré prejdú rekonštrukciou, je na výboroch jednotlivých volebných obvodov. "Mesto má určitý balík finančných prostriedkov, tie rozdelí podľa počtu obyvateľov pre jednotlivé obvody. Trochu inak je to v prípade mestských častí, kde by platilo toto rozdelenie, cesty by sa opravovať nemohli. Čiže to, ktorá cesta sa opraví prvá, určujú poslanci, a potom to odkonzultujú s odbornými zamestnancami," dodala primátorka.



Vlani mesto zabezpečilo rekonštrukciu siedmich komunikácií, jedného parkoviska a štyroch chodníkov.