V Prievidzi sa predstaví európska špička v bezmotorovom lietaní

Oblohu nad Slovenskom, ale aj na tratiach smerujúcich do Poľska, Maďarska a Českej republiky bude do 20. júla brázdiť 87 vetroňov z 22 krajín starého kontinentu.

Prievidza 4. júla (TASR) – Letisko Aeroklubu Prievidza ovládnu od soboty (6. 7.) vetrone. Slovenský národný aeroklub Milana Rastislava Štefánika a Aeroklub Prievidza tam usporiadajú 20. FAI majstrovstvá Európy v bezmotorovom lietaní.



Ako o tom informoval prezident aeroklubu František Zlocha, oblohu nad Slovenskom, ale aj na tratiach smerujúcich do Poľska, Maďarska a Českej republiky bude do 20. júla brázdiť 87 vetroňov z 22 krajín starého kontinentu.



„Ide o mimoriadne prestížne podujatie, ktoré sa koná každý druhý rok. Už len to, že za dejisko vybrali Aeroklub Prievidza, je obrovská pocta pre naše združenie a ocenenie našej dlhoročnej práce. V roku 2010 sme organizovali 31. FAI majstrovstvá sveta a pravidelne organizujeme medzinárodné preteky, pretože máme vhodné podmienky, ktoré neustále zlepšujeme,“ uviedol Zlocha.



Ako dodal, počas konania sa majstrovstiev Európy si diváci môžu pozrieť nielen plachtenie súťažiacich, ale môžu si aj prehliadnuť elegantné vetrone, v ktorých pretekári trávia hodiny vo vzduchu. Podujatie odštartuje slávnostný otvárací ceremoniál v sobotu 6. júla o 17.00 h. Divácky atraktívny bude spoločný štart všetkých účastníkov v nedeľu 7. júla o 12.00 h.