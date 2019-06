V Prievidzi sa začal týždeň dobrovoľníctva

Počas 4. ročníka týždňa dobrovoľníctva Mladí pre Prievidzu, ktorý potrvá do 9. júna, si naplánovali nielen skrášľovanie okolia škôl, ale i zbierku hračiek pre detské domovy či turnaj v stolnom tenise.

Prievidza 3. júna (TASR) - Mladí ľudia sa opäť rozhodli ukázať, že im záleží na Prievidzi, a že ich zaujíma, čo sa v nej deje. Počas štvrtého ročníka týždňa dobrovoľníctva Mladí pre Prievidzu, ktorý potrvá do 9. júna, si naplánovali nielen skrášľovanie okolia škôl, ale i zbierku hračiek pre deti z detských domovov či turnaj v stolnom tenise. Za organizačný tím o tom informoval Tomáš Šmidák.



"Aj tento rok radi prijmeme pomoc od každého, kto má chuť niečo zmeniť alebo niekomu pomôcť. Každá škola, organizácia či jednotlivec si môže vytvoriť svoju vlastnú aktivitu alebo sa zapojiť do už pripravených dobrovoľníckych podujatí," načrtol Šmidák.



Týždeň dobrovoľníctva začal v Prievidzi už 1. júna v mestskom parku zábavno-športovým podujatím Detská jašenica a pokračovať bude rôznymi aktivitami, ako je čistenie verejných plôch v meste, zbierka vecí pre rodiny v hmotnej núdzi, maľovanie plotov, úprava átria či florbalový turnaj. Do všetkých aktivít sa môže zapojiť široká verejnosť. "Všetky dôležité informácie spolu so zoznamom pripravovaných aktivít nájdu záujemcovia na Facebooku na stránke Mladí pre Prievidzu - mládežnícke dobrovoľníctvo alebo na stránke Centra voľného času Prievidza," dodal Šmidák.



V minulom roku sa do týždňa dobrovoľníctva zapojilo 1044 ľudí, ktorí uskutočnili 38 aktivít a odpracovali 2254 hodín. Do dobrovoľníckych aktivít sa zapojili žiaci všetkých stredných škôl, šiestich základných škôl, desiatich mládežníckych organizácií, seniori z denných centier aj firemní dobrovoľníci z piatich spoločností.



Podujatie organizuje Centrum voľného času Prievidza, Rada mladých, žiacke školské rady stredných a základných škôl mesta s finančnou podporou mesta Prievidza a prievidzského dodávateľa pre automobilový priemysel.