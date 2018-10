V Prievidzi začali rekonštruovať komunikácií za skoro 1,6 milióna eur

Dodávateľ, ktorým je spoločnosť Strabag, bude práce realizovať v dvoch častiach, začal v tomto roku a pokračovať bude plynule do roku 2019

Prievidza 5. októbra (TASR) - V Prievidzi sa dočkali komplexnej rekonštrukcie vybrané cesty, chodníky a parkoviská. Práce vyjdú na takmer 1,6 milióna eur, dodávateľ ich realizuje na etapy.



"Po tohtoročných opravách, súvislých výmenách asfaltov, sme sa pustili do rekonštrukcie ciest, chodníkov a parkovísk," povedal hovorca mesta Michal Ďureje.



Dodávateľ, ktorým je spoločnosť Strabag, bude práce podľa neho realizovať v dvoch častiach, začal v tomto roku a pokračovať bude plynule do roku 2019. "Rekonštrukcie spočívajú aj vo výbere ložiska pod cestou, pričom sa to spravidla robí aj s chodníkmi, ktoré sa tiež vlastne nanovo vybudujú. Takýmto spôsobom opravíme celkovo 13 komunikácií, šesť chodníkov a päť parkovísk. Ide o generálne rekonštrukcie, ktoré sú časovo a finančne náročnejšie," priblížil.



Časť rekonštrukcií už firma stihla aj zrealizovať. Hovorca mesta spresnil, že išlo o parkovisko na Ulici Maxima Gorkého, Spojovaciu ulicu v Malej Lehôtke a chodník na Traťovej ulici.



"Výber cestnej infraštruktúry určenej na rekonštrukciu majú na starosti poslanci výborov volebného obvodu s tým, že mesto rozdelí určitý objem peňazí a každý obvod si podľa počtu obyvateľov žijúcich v ňom môže vybrať svoju prioritu," dodal Ďureje.



Investíciu vo výške skoro 1,6 milióna eur hradí samospráva z rozpočtu mesta.