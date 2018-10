V Prievidzi začali s rekonštrukciou mosta na ceste I/64

S prácami začal dodávateľ na spodnej stavbe mostného objektu.

Prievidza 18. októbra (TASR) - Na Ulici Matice slovenskej v Prievidzi začali s rekonštrukciou mosta ponad Handlovku, ktorý je jedným z najvyťaženejších úsekov na ceste I/64 v meste. S prácami začal dodávateľ na spodnej stavbe mostného objektu, potvrdila pre TASR hovorkyňa Slovenskej správy ciest (SSC) Lucia Karelová.



"Zhotoviteľ začal s úpravou podmytých častí opory," spresnila ďalej Karelová. Rekonštrukcie by sa mala dočkať okrem spodnej časti mostného objektu i tá vrchná. "Na vrchnej stavbe sa stavebné práce nerealizujú. Dôvodom je prepracovanie projektovej dokumentácie dočasného dopravného značenia, jeho schválenie Dopravným inšpektorátom Prievidza a následne vydania určenia dopravného značenia Okresným úradom Žilina," ozrejmila hovorkyňa SSC. Termín začatia prác na vrchnej stavbe mostného telesa nekonkretizovala.



Mostné teleso v širšom centre mesta postavili ešte v roku 1969. Plánované práce na ňom budú okrem iného zahŕňať frézovanie vozovkových vrstiev, opravy povrchov nosnej konštrukcie a spriahajúcej dosky, odbúranie a následnú realizáciu ríms s osadením bezpečnostných zariadení, úpravu záverných múrikov, vodorovnú hydroizoláciu mostovky, osadenie odvodňovačov, uloženie vozovkových vrstiev či sanačné práce.



Rekonštrukcia mosta číslo 67 na ceste I/64 je súčasťou druhej fázy väčšieho projektu modernizácie a rekonštrukcie mostov ciest prvej tried v Žilinskom a Trenčianskom kraji. SSC bude práce financovať z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, celková cena za dielo predstavuje viac ako štyri milióny eur. Práce na mostnom telese v Prievidzi si z toho vyžiadajú investíciu vo výške 282.353,19 eura. Dodávateľom prác na všetkých mostoch je v zmysle zverejnenej zmluvy spoločnosť HASTRA, s.r.o., so sídlom v Žiline.