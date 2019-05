V prímestskej doprave v Nitrianskom kraji pribudli nové autobusy

Arriva zabezpečuje verejnú dopravu vo všetkých siedmich okresoch Nitrianskeho kraja. V prímestskej doprave vozí cestujúcich takmer 450 autobusov.

Nitra 2. mája (TASR) – Cestujúcim v Nitrianskom samosprávnom kraji slúži od začiatku mája deväť nových moderných autobusov. Do konca tohto roka pribudne ďalších 20 vozidiel. K modernizácii vozového parku sa spoločnosť Arriva zaviazala v roku 2016 po výhre v prvom medzinárodnom tendri na verejnú dopravu na Slovensku.



Podľa zmluvy, ktorú podpísali zástupcovia Arrivy s predstaviteľmi samosprávneho kraja, zmodernizuje dopravca v priebehu desiatich rokov autobusy, vybaví ich klimatizáciou a bezplatným wifi pripojením, zníži ich vek a zvýši počet nízkopodlažných autobusov. „Pri podpise zmluvy sme sa zaviazali, že viac ako polovica autobusov bude klimatizovaná, 60 percent bude mať wifi pripojenie a elektronické informačné tabule, ktoré pomôžu zlepšiť orientáciu a informovanosť cestujúcich. Zároveň sme sa zaviazali, že priemerný vek autobusov klesne pod osem rokov,“ povedal László Ivan, generálny riaditeľ spoločností Arriva na Slovensku.



Sedem moderných autobusov bude voziť cestujúcich na trasách Nitra – Levice, Nitra – Vráble, Nitra – Kostoľany pod Tribečom, Nitra – Rišňovce a Nitra – Piešťany. Nové autobusy Iveco Crossway Line 12 majú kapacitu 49 miest na sedenie a ďalších 38 na státie. Dvojica nových autobusov Iveco Crossway Line 10,8 s kapacitou 37 miest na sedenie a 39 miest na státie doplní vozový park Arriva Nové Zámky. Autobusy so zníženým podvozkom uľahčia nastupovanie mamičkám s kočíkmi, starším a zdravotne znevýhodneným cestujúcim. Dva nové autobusy budú obsluhovať linky Komárno – Pribeta a Komárno – Bátorové Kosihy.



Arriva zabezpečuje verejnú dopravu vo všetkých siedmich okresoch Nitrianskeho kraja. V prímestskej doprave vozí cestujúcich takmer 450 autobusov. Počas prvých troch rokov od podpisu zmluvy o zabezpečení verejnej dopravy spoločnosť zmodernizovala tretinu autobusov, ich priemerný vek klesol na sedem rokov. Podiel nízkopodlažných autobusov sa zvýšil o 10 percent a zdvojnásobil sa počet autobusov s klimatizáciou. V roku 2016 bolo vybavených wifi pripojením 18 autobusov, do konca roka 2019 ich bude 327. Zdvojnásobí sa aj počet autobusov s elektronickými informačnými tabuľami.