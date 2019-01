V prípade bitky v Košiciach zachytenej na videu obvinili dve dievčatá

Hovorkyňa Policajného zboru v Košiciach L.Ivanová uviedla, že za uvedený skutok je stanovená trestná sadzba šesť mesiacov až tri roky, v prípade mladistvých osôb sa trestná sadzba znižuje na polovicu.

Košice 23. januára (TASR) – Polícia obvinila z prečinu výtržníctva dve mladistvé osoby, a to dievčatá vo veku 15 a 16 rokov. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová. Ide o prípad týkajúci sa zverejneného videa zo začiatku januára, na ktorom je zachytená bitka mladých dievčat, pričom ich sledujú a povzbudzujú desiatky rovesníkov.



"Podľa výsledkov doterajšieho vyšetrovania mladšia z obvinených sa po predchádzajúcej dohode, uskutočnenej prostredníctvom sociálnych sietí, stretla 5. januára tohto roku s 12-ročnou maloletou osobou a pred väčším počtom mladých ľudí sa za budovou jednej z bánk v Košiciach začali vzájomne fyzicky napádať do rôznych častí tela. Po skončení fyzického napádania k maloletej pristúpila staršia z obvinených dievčat, ktorá maloletú osobu zhodila na zem a tam ju fyzicky napadla," uviedla hovorkyňa s tým, že po tomto konaní nedošlo k zraneniam, ktoré by si vyžiadali lekárske ošetrenie.



Ivanová ďalej pripomenula, že za uvedený skutok je stanovená trestná sadzba šesť mesiacov až tri roky, v prípade mladistvých osôb sa trestná sadzba znižuje na polovicu. "Keďže tretia zo zúčastnených osôb je osobou maloletou, takúto osobu nie je možné v zmysle Trestného poriadku trestne stíhať," dodala.



V súvislosti s týmto prípadom vyšetrovateľ Policajného zboru naďalej vykonáva potrebné procesné úkony, prebieha znalecké dokazovanie a prípad polícia naďalej vyšetruje.