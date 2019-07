V prvom polroku 2019 navštívilo Trenčiansky hrad viac ako 60.000 ľudí

Tohtoročné leto na Trenčianskom hrade ponúka dvojicu výstav.

Trenčín 22. júla (TASR) - Návštevnosť niekdajšieho sídla Matúša Čáka v Trenčíne mala počas prvých šiestich mesiacov tohto roka, už tretí rok po sebe, stúpajúcu tendenciu. Trenčiansky hrad navštívilo v tomto období viac ako 60.000 ľudí, čo je približne o 3200 návštevníkov viac ako v prvom polroku 2018 a o takmer 6000 ľudí viac ako v rovnakom období roka 2017. Informoval o tom Matej Plánek z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).



"Stúpajúcu návštevnosť dominanty krajského mesta a celého Považia počas prvého polroku neovplyvnila ani rozsiahla rekonštrukcia administratívnej budovy pri vstupe na hrad," uviedol Plánek. Tá už je podľa neho úspešne ukončená a Trenčianskemu hradu tak nič nebráni prekonať rekord aj v celoročnej návštevnosti.



"Aktuálna letná sezóna býva z hľadiska návštevnosti hradu najsilnejšia. Veríme, že vďaka úspešnej prvej polovici roka a predpokladanej silnej letnej sezóne sa nám opäť na konci roka podarí prekonať rekord v návštevnosti," poznamenal Peter Martinisko, riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne, ktoré je správcom Trenčianskeho hradu.



V správe Trenčianskeho múzea v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK je aj ďalších šesť kultúrnych inštitúcií. Katov dom v Trenčíne navštívilo v prvom polroku takmer 3700 turistov, do Rodného domu Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v Uhrovci si našlo cestu počas prvých šiestich mesiacov tohto roka približne 1700 ľudí. Trojicu najnavštevovanejších kultúrnych inštitúcií, mimo Trenčiansky hrad, uzatvára s viac ako 1500 návštevníkmi za prvý polrok Kostnica – Karner sv. Michala v Trenčíne, ktorá je okrem hradu jedinou podstatne neporušenou gotickou stavbou v krajskom meste.



Leto na Trenčianskom hrade ponúka aj dvojicu výstav. Prvou je expozícia skladačiek lega pod názvom Lego + leto = hrad. Druhou je výstava zo zbierok zoologického depozitára Trenčianskeho múzea pod názvom Život po živote alebo ZOO z múzea, ktorá ukazuje preparáty zástupcov viacerých skupín živočíchov a oboznamuje návštevníkov so spôsobom života niektorých druhov. Obe výstavy potrvajú do 30. augusta.