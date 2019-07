V Rimavskej Sobote vystavujú portrét farára od P. M. Bohúňa

P. M. Bohúň sa narodil v oravskej obci Veličná v rodine evanjelického farára Jána Bohúňa a Jany Žofie Ambroziovej.

Rimavská Sobota 11. júla (TASR) – Portrét evanjelického farára od maliara Petra Michala Bohúňa je aktuálnym predmetom mesiaca, ktorý do konca júla vystavuje Gemersko-malohontské múzeum (GMM) v Rimavskej Sobote. Podľa slov jeho historičky umenia Angeliky Kolár ide o olejomaľbu, ktorá bola zreštaurovaná v priebehu uplynulého roka vďaka dotácii Fondu na podporu umenia.



„Na vertikálne orientovanom obdĺžnikovom formáte plátna je namaľovaný portrét muža stredného až staršieho veku v bohoslužobnom odeve evanjelického kňaza. Portrét pochádza z obdobia rokov 1850 – 1865 a do zbierkového fondu sa dostal z evanjelickej fary v Tisovci,“ priblížila historička.



Doplnila, že P. M. Bohúň v polovici 19. storočia vytvoril niekoľko podobizní evanjelických farárov v rôznych miestach Slovenska. „Dielo je dôležitým historickým dokumentom k téme evanjelickej cirkvi v Gemeri-Malohonte a patrí ku kvalitným dielam portrétnej tvorby polovice 19. storočia,“ podotkla Kolár s tým, že ide o jediné dielo autora v zbierkovom fonde GMM.



P. M. Bohúň sa narodil v oravskej obci Veličná v rodine evanjelického farára Jána Bohúňa a Jany Žofie Ambroziovej. Školu začal navštevovať v rodnej dedine, následne odišiel na gymnázium do Gemerskej Hôrky. Neskôr študoval obchod na Evanjelickom lýceu v Levoči a právo v Kežmarku.



Maľbu začal študovať v roku 1843 na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Jeho učiteľom bol nemecký maliar Christian Ruben. V rokoch 1851 - 1852 žil Bohúň v Revúcej. V septembri 1854 sa presťahoval do Liptovského Mikuláša, kde takmer 11 rokov vyučoval maľbu na dievčenskej evanjelickej škole.



Na jeseň roku 1865 opustil Slovensko a spoločne s rodinou sa usadil v Haliči, v obci Lipnik pri Białej. Podľa údajov białského evanjelického archívu zomrel 20. mája 1879 na zápal pľúc.