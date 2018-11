VIDEO: V Rači je zatiaľ veľký záujem o komunálne voľby

Bratislava 10. novembra (TASR) – V bratislavskej mestskej časti Rača je priebeh komunálnych volieb zatiaľ pokojný. Dopoludnia evidovali veľký záujem obyvateľov o ne.povedala pre TASR Jarmila Ďuríková z Miestneho úradu v Rači.Komunálne voľby v Bratislave a Košiciach považuje za špecifické oproti zvyšku Slovenska.podotkla. Kým ostatné mestá na Slovensku majú podľa jej slov okolo 40-50 okrskov, v Bratislave je to až 401 volebných okrskov.skonštatovala Ďuríková.Pri príprave volieb sa v Rači i v iných bratislavských mestských častiach stretávajú s nízkym počtom členov vo volebných komisiách. Politické strany, hnutia alebo koalície dávajú podľa Ďuríkovej dvoch maximálne troch členov do komisií. "Všetkých ostatných musíme dopĺňať. V Rači je 18 volebných okrskov a vychádza to, že okolo 50 ľudí musíme dopĺňať z našich radov, čo je veľmi zložité týždeň pred voľbami alebo aj v deň konania volieb," povedala. Hľadať náhradu za chýbajúcich členov je podľa nej z roka na rok problematickejšie.V mestskej časti Rača sa volí v troch volebných obvodoch, v ktorých je celkovo 18 volebných okrskov. Račania si vyberajú starostu z troch kandidátov, miestnych poslancov z 57 uchádzačov. Zároveň volia aj primátora hlavného mesta z 10 kandidátov a dvoch zástupcov do mestského parlamentu zo 14 kandidátov.