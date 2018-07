V Banskej Bystrici začali s ďalšou etapou obnovy ihriska pri ZŠ

Multifunkčné ihriská, ktoré mesto buduje, sú určené pre všetkých obyvateľov aj mimo vyučovania.

Banská Bystrica 11. júla (TASR) - Športový areál jedinej základnej školy v banskobystrickej mestskej časti Radvaň, ktorý funguje od roku 1987, sa dočká ďalšej etapy obnovy. Financovanie projektu zabezpečí mesto vďaka získanej vládnej dotácii vo výške 450.000 eur.



"Medzi Radvančanmi dlhodobo rezonovala požiadavka dobudovania športového areálu pri Základnej škole Radvanská. V prvej fáze, ešte v roku 2015, sa nám časť zastaraného športového areálu podarilo vďaka vládnej dotácii vo výške 40.000 eur nahradiť multifunkčným ihriskom. Vysúťažený zhotoviteľ začal v týchto dňoch s realizáciou druhej etapy, v rámci ktorej pribudnú bežecký ovál, viacúčelové ihrisko a ihrisko pre malý futbal," informoval primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.



Zároveň podľa neho pokročili projekty budovania novej Materskej školy Radvanská 1 a rekonštrukcie viac ako 30-ročnej Materskej školy Radvanská 28. Navyše, mesto pre obyvateľov tejto časti vytypovalo vhodné priestory na vznik denného centra, ktoré im poslúžia na stretávanie sa a organizovanie svojich aktivít. V pláne je aj revitalizácia miestneho podchodu či obnova ďalších chodníkov.



Multifunkčné ihriská, ktoré mesto buduje, sú určené pre všetkých obyvateľov aj mimo vyučovania. Ak má niekto chuť zašportovať si alebo prenajať ihrisko, je potrebné kontaktovať vedenie príslušnej školy, ktoré sa zároveň stará o jeho údržbu.



V tejto lokalite organizuje rôzne podujatia aj Občianska rada Radvaň, ktorej doposiaľ chýbali vhodné priestory na stretávanie sa. "Hľadali sme najvhodnejšie riešenie, ktoré by mohlo postačovať na vytvorenie denného centra pre obyvateľov Radvane. Po dohode s vedením základnej školy sme Radvančanom ponúkli bývalý školnícky byt. Som rád, že po obhliadke súhlasili a už čoskoro ho budú môcť využívať na svoje aktivity. Verím, že k bezpečnému prístupu prispeje aj plánovaná revitalizácia blízkeho podchodu s obnovou zanedbaného chodníka," dopĺňa Nosko.



Zámerom mesta bolo vytvoriť v Radvani na Námestí Ľ. Štúra aj nízkokapacitné opatrovateľské zariadenie. Tento projekt však u obyvateľov nenašiel podporu. "Mali sme možnosť uchádzať sa o mimorozpočtové zdroje vo výške 1,5 milióna eur na vytvorenie nízkoprahového denného stacionára. Nebytové priestory v tejto lokalite boli z troch alternatív najvhodnejšie pre naplnenie podmienok výzvy. Ak by sme boli úspešní, prešli by kompletnou rekonštrukciou a spĺňali by všetky kritériá kladené na zdravotnícke zariadenie a poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Náš zámer sa však stretol s nesúhlasom Radvančanov, preto sme sa tentoraz do výzvy nezapojili," konštatoval Nosko.