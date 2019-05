V Rajeckej doline neplánuje žiť 55 percent žiakov a študentov

11 percent chce v rajeckom regióne určite zostať aj po skončení školy a 34 percent by skôr zostalo.

Rajec 23. mája (TASR) – Po ukončení štúdia neplánuje žiť a pracovať v Rajeckej doline 55 percent žiakov a študentov. Z nich 23 percent určite nechce a 32 percent skôr nechce zostať v Rajeckej doline. Vyplýva to z výsledkov online prieskumu, ktorý na prelome októbra a novembra 2018 na vzorke 130 respondentov uskutočnila agentúra Focus pre neziskovú organizáciu Áno pre život.



Opačné plány do budúcnosti má 45 percent mladých ľudí - 11 percent chce v rajeckom regióne určite zostať aj po skončení školy a 34 percent by skôr zostalo. "Dôležitou bariérou, prečo časť mladých nechce zostať v regióne, je málo pracovných príležitostí (44 percent). Ďalších 15 percent odradila nízka životná úroveň a málo peňazí," zverejnila výskumná agentúra zistenia medzi prevažne štrnásť- a pätnásťročnými žiakmi zo základných škôl regiónu.



"Z prieskumu medzi mladými ľuďmi vyplýva, že im v regióne najviac chýba možnosť športového vyžitia. Ďalšou problémovou oblasťou je nedostatočná dopravná infraštruktúra a vysoká zaťaženosť dopravy. K atraktívnejšiemu životu v regióne by určite prispeli kiná, obecné trhy či kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré tu tiež chýbajú," analyzuje výsledky prieskumu riaditeľka neziskovej organizácie Áno pre život Zuzana Dobešová.



Najväčšia časť žiakov a študentov, ktorí uvažujú o odchode z rajeckého regiónu, by najradšej odišla žiť inde v rámci Slovenska (44 percent). Do zahraničia by chcelo odísť 35 percent mladých. Bratislava ako miesto na život a prácu priťahuje iba osem percent a iné miesta ďalších 13 percent mladých, uvádza sa v záverečnej správe prieskumu.



Celkovo až 90 percent opýtaných žiakov a študentov hodnotí príležitosti a možnosti, ktoré pre život ponúka rajecký región ako veľmi dobré alebo skôr dobré. Najväčšou devízou rajeckého regiónu je podľa 64 percent opýtaných mladých ľudí jednoznačne príroda. "Výskumníci tiež zisťovali, ako mládež dôveruje inštitúciám, organizáciám a samospráve a či sa zaujíma o veci verejné. Výsledky ukázali, že o fungovanie samosprávy či občianskych organizácií sa 38 percent opýtaných zaujíma, ale aktívne sa do nich nezapája. Záujem o veci verejné, naopak, nemá až 56 percent mladých z okolia Rajca," podotkla Dobešová.



Nezisková organizácia Áno pre život dala vypracovať analýzu rajeckého regiónu z pohľadu stavu a ďalších možností rozvoja občianskej participácie. Analýza je jedným z výstupov projektu, ktorý organizácia realizuje vďaka podpore z Európskej únie (EÚ) – Operačný program Efektívna verejná správa. "V posledných rokoch vnímame, že okruh aktívnych občanov v Rajeckej doline sa nerozširuje. Ľudia sú apatickí a prenechávajú zodpovednosť na predstaviteľov samosprávy," tvrdí Dobešová.



Doplnila, že preto spustili sériu vzdelávacích seminárov, ktorými chcú motivovať záujem obyvateľov rajeckého regiónu o veci verejné a o komunitný život. "Na semináre prizývame zaujímavých ľudí, ľudí s príbehom, ktorí môžu účastníkov osloviť a podnietiť ich k zapájaniu sa do verejného života. Ďalej sú to ukážky dobrej praxe organizácií, ktoré sú v regióne aktívne a prispievajú k lepšiemu životu," dodala Dobešová s tým, že všetky aktivity sú pre účastníkov bezplatné.