V Rákociho paláci v Prešove vystavia historický porcelán

Prešov 5. februára (TASR) - Návštevníci Krajského múzea v Prešove môžu od štvrtka (7.2.) obdivovať historické porcelánové šálky a podšálky. Výstava je orientovaná predovšetkým na české porcelánky karlovarského regiónu. Vzácny porcelán pochádza zo súkromnej zbierky z východného Slovenska.



Najnovšia výstava Krajského múzea v Prešove pod názvom Šapo – šálka a podšálka v premenách času prezentuje viac ako tri desiatky porcelánových unikátov.



"Šapo je pomocný termín pomerne frekventovane používaný v slovenčine a češtine medzi odborníkmi a zberateľmi, vytvorený zo začiatočných slabík slov šálka a podšálka," vysvetľuje kurátor výstavy a historik umenia Krajského múzea v Prešove Jozef Ridilla.



Kolekcia šálok bola zbieraná s dôrazom na prvú polovicu 19. storočia a časovo ju možno ohraničiť rokmi 1790 až 1870. Práve v tomto období dosiahli podľa kurátora výstavy karlovarské porcelánky pozoruhodné úspechy vo výtvarnom stvárnení produktov.



"Návštevník môže sledovať premeny dizajnu od klasicizmu cez empír a biedermeier až k druhému rokoku, ktorým sa kvalitná ručná výroba stolového nápojového porcelánu v podstate končí," prezradil Ridilla.



Najstarším predmetom na výstave je viedenské mocca šapo z roku 1792 s klasicistickými rozvilinami a motívom urny. K najzaujímavejším kúskom patrí podľa Ridillu aj šapo Loket z roku 1834 s astrologickými symbolmi na vnútornej strane šálky, ktorá zrejme slúžila na veštenie z kávových usadenín. O tom, že aj taký obyčajný predmet, akým je šálka, môže skrývať tajomstvo, presvedčí podľa jeho slov návštevníka šapo, ktoré bolo vyrobené v porcelánke Březová.



"Vyrobené bolo okolo roku 1850, no miniatúrny dvojportrét na šálke zobrazuje ženské postavy podľa módy o štvrťstoročie staršej. Mohlo tak ísť o pripomienku dobových krások alebo členiek vysokej aristokracie," dodáva Ridilla.



Okrem zástupcov českého porcelánového priemyslu sa v zbierke nachádza niekoľko viedenských a meissenských prác, ako aj neznačkované kusy, ktoré však pochádzajú zo stredoeurópskeho teritória. Výstava sa uskutoční aj vďaka odbornej spolupráci so Zuzanou Francovou z Múzea mesta Bratislavy a potrvá do 16. júna.