V rámci grantového programu rozdelí MAS Malohont 10.000 eur

Hrachovo 24. júla (TASR) – Zveľadenie kultúrneho dedičstva, rozvoj cestovného ruchu alebo originálne zviditeľnenie regiónu Malohont, ktorý sa rozprestiera na území okresov Rimavská Sobota, Poltár a Revúca. Na tieto účely je určená aktuálna grantová výzva Región občanom - občania regiónu, ktorú spustila Miestna akčná skupina (MAS) Malohont.



„Grantový program je určený predovšetkým pre občianske organizácie pôsobiace na území MAS Malohont. S nápadmi, ktoré prispejú k zveľadeniu historického a kultúrneho dedičstva, k podpore miestnych produktov alebo k rozvoju cestovného ruchu, sa môžu uchádzať o podporu vo výške od 300 do 1500 eur,“ uviedla manažérka MAS Miroslava Vargová s tým, že celkový rozpočet na výzvu je vo výške 10.000 eur.



Financie môžu podľa jej slov ísť na kultúrne podujatia, tvorivé dielne i rekonštrukciu drobných pamätihodností v obciach. Rovnako môže byť podporený farmársky trh či kuchárska kniha, vytvorenie novej služby v cestovnom ruchu, prípadne originálna propagácia regiónu.



„Pre získanie podpory z grantového programu je potrebné premeniť nápad na projekt, vyplniť jednoduchý formulár a doručiť ho spolu s prílohami najneskôr do 20. augusta 2018 do 16.00 h na adresu sídla MAS Malohont v Hrachove,“ dodala manažérka s tým, že viac informácií nájdu záujemcovia na internetovej stránke MAS.